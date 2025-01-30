В Самарском областном кардиодиспансере отремонтировали 3 операционные

141

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В. П. Полякова отремонтировали 3 операционные и поставили современное оборудование. Две из них расположены во взрослом отделении, одна – в детском. Средства на ремонт и оснащение медицинской техникой были выделены из областного бюджета.

Новейшее оборудование позволяет проводить до 6 высокотехнологичных операций в день, в том числе микроинвазивные вмешательства, которые производятся через небольшие проколы в межреберной области.

«Ремонтировать операционные начали в прошлом году. Под новый оперблок закупили современное оборудование - операционные столы, хирургические бестеневые лампы и эндоскопическую стойку. Здесь созданы условия, чтобы безопасно для пациентов выполнять весь спектр вмешательств на сердце. Кроме того, построили отдельный стерилизационный блок, в котором приборы и инструменты обрабатываются после операции. Открытие операционных увеличит количество стандартных операций и расширит спектр миниинвазивных вмешательств, таких как коронарное шунтирование и коррекция патологии клапанов сердца через небольшие доступы в межреберной области», - рассказал главный врач Самарского кардиодиспансера, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии Дмитрий Кузнецов.

Помимо отремонтированных операционных, на территории диспансера возводится модуль для приемно-диагностического отделения. Это стало возможным благодаря выделенным средствам из областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Это модульное здание общей площадью 1500 кв.м. Его создание позволит снизить госпитальную летальность среди крайне тяжелых пациентов на 20%. Ежедневно помощь в новом подразделении будут получать порядка 50 человек", - отметил Дмитрий Валерьевич.

Потоки пациентов будут разделены на три категории:

- Красная зона — пациенты, которым требуется экстренная реанимация и оперативное вмешательство.

- Жёлтая зона — госпитализация и наблюдение пациентов. Их будут направлять для дальнейшего осмотра и дополнительных исследований.

- Зелёная зона — пациенты в стабильном состоянии, жизни которых ничего не угрожает. Их переведут в диагностический зал приемного отделения.

На базе нового приемно-диагностического отделения будет организован шоковый центр для пациентов Самарской области с кардиогенным шоком. Закончить строительные работы и и оснастить центр всем необходимым оборудованием планируется до конца 2025 года.

Благодаря завершившемуся нацпроекту "Здравоохранение" и мероприятиям по борьбе сердечно-сосудистыми заболеваниям за последние 5 лет в медицинские учреждения региона поступило 162 единицы современной медицинской техники. Это серьёзно повысило уровень медпомощи в кардиологии. С этого года мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжатся в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: минздрав СО