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Врачи Клиник СамГМУ впервые в регионе провели уникальную операцию на запястье

16 марта 2021 14:25
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Операция занимает всего 10-15 минут и не требует общего наркоза.

Врачи отделения травматологии и ортопедии №1 Клиник СамГМУ впервые в регионе провели УЗИ-ассистированную операцию при синдроме запястного канала через минидоступы.

До недавнего времени в Самарской области применялись только открытые методики вмешательства через большой разрез, который был нужен, чтобы рассечь поперечную запястную связку. Процесс послеоперационного восстановления при этом затягивался, и пациент должен был находиться в стационаре.

При синдроме запястного канала пациенты испытывают боль, онемение в пальцах и слабость кисти. Как пояснил врач-травматолог-ортопед отделения травматологии и ортопедии №1 Клиник СамГМУ, кистевой хирург Никита Князев, проводивший операцию, заболевание сейчас довольно распространено – оно возникает из-за постоянной работы за компьютером, а также из-за тяжелого физического труда.

«Эти операции в России начали делать не так давно, - рассказывает Никита Князев. - Лидером в их проведении была команда кистевых хирургов во главе с доктором Андреем Жигало из Санкт-Петербурга, я обучался у этих специалистов. Преимущество операции в том, что раньше приходилось делать достаточно большой разрез на кисти, а сейчас мы делаем два небольших прокола, через которые вводим специальный инструмент. Он проводится внутри запястного канала, и на его конце есть специальный крючок, который аккуратно разрезает связку. Затем инструмент выводится, и остаются два маленьких прокола, которые практически не надо зашивать».

Такая операция занимает всего 10-15 минут и не требует общего наркоза. Кроме того, у пациента отсутствует боль в послеоперационном периоде. Все это позволяет ему находиться в стационаре не более одного дня.

«Главное, что снизилась инвазивность для пациентов – меньше боли, меньше разрезов и не нужно снимать швы, - подчеркивает Никита Князев. - Через 6-8 часов после операции возвращается чувствительность после обезболивающего укола, боли проходят сразу, а легкое онемение уходит в течение месяца – полутора».

Отметим, что отделение травматологии и ортопедии №1 Клиник СамГМУ вернулось к режиму планового оказания медицинской помощи населению.

«В Клиниках 1 марта закрылся ковидный госпиталь на 200 коек, что позволило освободить возможности коечных отделений и вернуться в плановый режим работы, - отмечает заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 Клиник СамГМУ, доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии СамГМУ им. академика РАН А.Ф. Краснова Александр Панкратов.  – Мы продолжили осваивать новые методики, в том числе по оперативному лечению заболеваний кисти. Сейчас мы принимаем пациентов в штатном режиме. Но с соблюдением требований эпидемиологического режима и необходимых санитарных мер», передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

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Комментарии

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