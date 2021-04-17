Врачи рассказали, как спасаться от аллергии

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Во многих регионах России в апреле начинается сезон пыления деревьев. Когда в воздухе начинает появляться пыльца, медики фиксируют всплеск аллергических реакций. О том, что делать при таких симптомах, рассказал аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

По его словам, если у человека проявились симптомы поллиноза — сезонного аллергического риноконъюнктивита, то надо идти к врачу, который подберет рецепт и поможет решить проблему.

«Симптомы достаточно характерные. К ним относятся обильный насморк, выраженный зуд в области носа и глаз, а также начинается чихание и слезотечение. Эти симптомы не проходят в течение нескольких дней, как это бывает при вирусной инфекции», — заявил Бессмертный в интервью радио Sputnik 17 апреля.

Он отметил, что если нет возможности сразу обратиться к врачу, то нужно принять подходящий антигистаминный препарат второго поколения в дозировке по возрасту.

«Можно умыть лицо и промыть нос, чтобы смыть пыльцу. Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение», — добавил Бессмертный.

Аллерголог также рассказал, что в помещении необходимо закрывать окна и регулярно проводить влажную уборку.

16 апреля врач-аллерголог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Ирина Васильчикова сообщила «Известиям», что сезонную аллергию лучше начинать лечить зимой или в конце осени, когда у пациента нет обострения. В период цветения врач посоветовала аллергикам придерживаться диет, убрать из рациона хлеб, орехи, а также многие злаковые культуры.