Я нашел ошибку
Главные новости:
Ситуация с коронавирусом в России пока нестабильна
Ситуация с коронавирусом в России пока нестабильна
Жителям Самарской области расскажут о достопримечательностях Поклонной горы
Жителям Самарской области расскажут о достопримечательностях Поклонной горы
Россиян из Турции могут начать вывозить за 10 тысяч рублей
Россиян из Турции могут начать вывозить за 10 тысяч рублей
Николай Ренц вступит в должность главы города Тольятти не раньше 28 апреля
Николай Ренц вступит в должность главы города Тольятти не раньше 28 апреля
Пользователей WhatsApp предупредили об отключении
Пользователей WhatsApp предупредили об отключении
Шествие Бессмертного полка в Самаре может состояться
Шествие Бессмертного полка в Самаре может состояться
Сызранец продал не принадлежащий ему гараж незнакомцам за 10 тысяч рублей
Сызранец продал не принадлежащий ему гараж незнакомцам за 10 тысяч рублей
Врачи рассказали, как спасаться от аллергии
Врачи рассказали, как спасаться от аллергии
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.55
-1.43
EUR 90.46
-1.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Врачи рассказали, как спасаться от аллергии

17 апреля 2021 09:50
132
Врачи рассказали, как спасаться от аллергии

Во многих регионах России в апреле начинается сезон пыления деревьев. Когда в воздухе начинает появляться пыльца, медики фиксируют всплеск аллергических реакций. О том, что делать при таких симптомах, рассказал аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

По его словам, если у человека проявились симптомы поллиноза — сезонного аллергического риноконъюнктивита, то надо идти к врачу, который подберет рецепт и поможет решить проблему.

«Симптомы достаточно характерные. К ним относятся обильный насморк, выраженный зуд в области носа и глаз, а также начинается чихание и слезотечение. Эти симптомы не проходят в течение нескольких дней, как это бывает при вирусной инфекции», — заявил Бессмертный в интервью радио Sputnik 17 апреля.

Он отметил, что если нет возможности сразу обратиться к врачу, то нужно принять подходящий антигистаминный препарат второго поколения в дозировке по возрасту.

«Можно умыть лицо и промыть нос, чтобы смыть пыльцу. Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение», — добавил Бессмертный.

Аллерголог также рассказал, что в помещении необходимо закрывать окна и регулярно проводить влажную уборку.

16 апреля врач-аллерголог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Ирина Васильчикова сообщила «Известиям», что сезонную аллергию лучше начинать лечить зимой или в конце осени, когда у пациента нет обострения. В период цветения врач посоветовала аллергикам придерживаться диет, убрать из рациона хлеб, орехи, а также многие злаковые культуры.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врачи рассказали, как спасаться от аллергии
17 апреля 2021  09:50
Врачи рассказали, как спасаться от аллергии
132
При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
16 апреля 2021  21:35
17 апреля на «Солидарность Арене» перед футбольным матчем будет работать передвижной прививочный пункт
461
17 апреля передвижной комплекс будет работать у ТЦ «Космопорт».
16 апреля 2021  19:38
Сегодня передвижной прививочный пункт работал в Самаре на парковке у ТЦ "Мега"
365
Первые в очереди на прививку – пожилые люди.
16 апреля 2021  16:52
Выездной мобильный пункт вакцинации сегодня работал на территории рынка в Шентале
358
В Самаре заболели 75 человек.
16 апреля 2021  16:37
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
347
Информация о том, что в области выросло число заболевших британским штаммом COVID-19 - фейк.
15 апреля 2021  23:22
В Самарской области не выявлено заболевших британским штаммом COVID-19
606
Любой житель области старше 18 лет сможет пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, при себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС. 
15 апреля 2021  15:45
В СО организована работа мобильных комплексов: 16 и 17 апреля привиться от коронавируса можно возле ТЦ
752
В Самаре заболели 54 человека.
15 апреля 2021  14:20
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
500
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
15 апреля 2021  13:47
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
518
15 апреля 2021  10:50
Как правильно заниматься в тренажерном зале
171
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
75
Весь список
В центре внимания
Николай Ренц вступит в должность главы города Тольятти не раньше 28 апреля
17 апреля 2021  11:15
Николай Ренц вступит в должность главы города Тольятти не раньше 28 апреля
Новости Тольятти
77
16 апреля 2021  21:10
Дмитрий Азаров провел первое заседание попечительского совета филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре
Культура
625
Губернатор отдельно поблагодарил руководителей машиностроительных предприятий за то, что им удалось сохранить устойчивость производства в условиях пандемии. 
16 апреля 2021  18:30
Дмитрий Азаров обсудил с машиностроителями главные задачи отрасли на 2021 год
Экономика
346
16 апреля 2021  18:15
Николай Ренц избран главой Тольятти
Политика
419
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
16 апреля 2021  13:38
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
Транспорт
346
Весь список