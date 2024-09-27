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Врачи напоминают о важности своевременного обращения за медпомощью при инфаркте миокарда

27 сентября 2024 14:21
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Экстренно установить стент и спасти жизнь.

Врачи Центра сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова в Сызрани за 1,5 года работы подразделения выполнили 1650 исследований, в том числе 780 стентирований коронарных артерий.

На днях специалисты провели такую процедуру коллеге - 86-летней Александре Исаковне Дмитриевой. Долгие 45 лет она работает в клинико-диагностической лаборатории Сызранской больницы. На прошлой неделе у медработника ночью резко поднялось давление, стало плохо - дыхание стало затруднено и сдавило грудную клетку. Она своевременно вызвала скорую помощь.

«После поступления к нам в отделение мы оперативно выполнили стентирование двухстентовой методикой. Операция прошла штатно, просвет артерии восстановлен. Дальнейшая тактика - медикаментозная терапия, - рассказал рентгенэндоваскулярный хирург Антон Кузнецов. – Для нас большая ответственность - помогать опытному коллеге. Я сам из Сызрани и знаю Александру Исаковну давно. С большим уважением отношусь к ней и знаю её как человека очень любящего свою работу".

В настоящее время медработник выписана домой на амбулаторное лечение. В преддверии Всемирного дня сердца Александра Исаковна пожелала сызранцам и всем жителям региона беречь своё здоровье - внимательно относиться к нему, проходить профилактические осмотры и в случае ухудшения состояния незамедлительно обращаться к врачам.

Врачи напоминают симптомы инфаркта миокарда:
болевой синдром за грудиной давящего, жгучего, сжимающего характера
боли иррадиируют в руку, шею, под лопатку, в челюсть
одышка
слабость
холодный пот.

"Сохранить жизнеспособность сердечной мышцы возможно только в первые 90 минут от появления симптомов до восстановления кровотока по коронарной артерии, - подчеркнул Антон Кузнецов. - Очень важно, что отмечаем рост количества плановых исследований. Это благоприятно влияет на профилактику осложнений ишемической болезни сердца - инфаркта миокарда".

Регулярные обследования, соблюдение рекомендаций врачей помогут сохранить здоровье сердца и не допустить экстренных ситуаций.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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