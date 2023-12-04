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Врачи Клиник СамГМУ освоили новые сложные операции для лечения детей

4 декабря 2023 14:56
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В детском травматолого-ортопедическом отделении Клиник СамГМУ прошли две сложные масштабные операции.

В детском травматолого-ортопедическом отделении Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России прошли две сложные масштабные операции при участии руководителя отделения патологии тазобедренного сустава НМИЦ им. Турнера Павла Бортулева. Во время операций специалист рассказал обо всех нюансах организации и проведения подобных вмешательств, благодаря чему их удастся внедрить в Клиниках СамГМУ. В Самарской области такие операции проводились впервые.

Девочке с подвывихом головки бедренной кости после перенесенной остеохондропатии Легга-Кальве-Пертеса и мальчику с подвывихом головки бедренной кости выполнили тройную остеотомию таза.

“Остеохондропатия — это детская группа заболеваний, которая может встречаться в разных частях скелета, — говорит заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков. — Чаще всего эти заболевания излечимы и приносят детям минимальный дискомфорт. Но есть одна остеохондропатия, которая нередко приводит к инвалидизации — болезнь Легга-Кальве-Пертеса. Это остеохондропатия головки бедренной кости, в результате которой иногда происходят необратимые изменения головки, которые зачастую требуют хирургической коррекции, чтобы сустав мог функционировать дальше. Сложность таких операций во-первых, в их масштабности, во-вторых, хирург должен иметь очень большой опыт. Павел Бортулев — один из тех людей в стране, кто проводит такие масштабные операции на потоке. Поэтому мы пригласили его, чтобы он провел лечебно-обучающие мероприятия, в результате которых мы рассчитываем внедрить операции в Самарской области”. 

Визит специалиста из Санкт-Петербурга состоялся в рамках договора о сотрудничестве между СамГМУ и НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера.

“Дисплазия тазобедренного сустава — одна из наиболее частых патологий, она встречается у от 2 до 10 новорожденных на 1000, — рассказал Павел Бортулев. —  Сегодня мы выполняем одну из самых сложных, но самых эффективных операций по коррекции диспластических патологий. В нашем центре в среднем в год проводится порядка 700 реконструктивных операций у детей с различными заболеваниями, и примерно 200-250 операций по поводу дисплазии. Хирургия тазобедренного сустава требует длительного обучения. Андрей Шмельков неоднократно приезжал к нам на учебу, постепенно шел от менее сложных операций и сейчас почувствовал, что готов перейти к такому сложному вмешательству. Мы его поддержали, и как головное учреждение страны с удовольствием передаем эти технологии в хорошие руки”. 

Восстановление занимает около полугода, после чего при правильной реабилитации дети возвращаются к обычной жизни.

 

Фото предоставлено департаментом информационной политики СО

Теги: Медицина Самара

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