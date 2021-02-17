Врачи кардиологического отделения больницы Пирогова  оказывают пациентам как экстренную, так и плановую помощь

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Кардиологическое отделение Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова было открыто 11 лет назад на базе первичного сосудистого центра. За этот период пролечено более 18 000 пациентов с различной кардиологической патологией. В 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в учреждении открыт центр для оказания помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта медучреждения оснащают современным оборудованием для оказания необходимой помощи пациентам, в своей работе специалисты применяют передовые методы диагностики и лечения, что позволяет повысить качество и продолжительность жизни пациентов. В развитии системы здравоохранения, оказании своевременной медпомощи пациентам, в том числе заключается стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Врачи отделения больницы им. Пирогова оказывают как экстренную, так и плановую помощь пациентам с заболеваниями кардиологического профиля. В 2020 году специалисты отделения оказали помощь 1353 пациентам, в этом году – уже 150 жителям региона.

«В прошлом году в рамках национального проекта по направлению борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями у нас заработал центр для лечения пациентов с сердечной недостаточностью, которую могут вызывать артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, пороки сердца, кардиомиопатии, — рассказала заведующая отделением кардиологии, главный внештатный специалист министерства здравоохранения по кардиологии города Самары Мария Скуратова.

Хроническая сердечная недостаточность сопровождается характерными симптомами: одышка, снижение физической активности, утомляемость, отеки. На развитие сердечной недостаточности могут влиять не только болезни сердца и сосудов, но и эндокринной системы — сахарный диабет, болезни щитовидной железы, надпочечников. Почти до 15% хронической сердечной недостаточности приходится на болезни органов дыхания. Ранняя диагностика заболеваний и вовремя начатое лечение позволяют приостановить сердечную недостаточность.

Евгений Изибаев рассказывает, поступил в отделение с жалобами на одышку, слабость. После обследования ему было назначено лечение. Сейчас он проходит реабилитацию. «Тут работают ведущие специалисты, в отделении современное оборудование, — отмечает Евгений. — Ощущаю улучшение состояния, врачи работают отлично. С утра — зарядка, потом процедуры. Особенно эффективной мне показалась методика оздоровления «6 минут ходьбы». Действительно, если не будешь двигаться, мышцы атрофируются, потом будет еще сложнее вернуть физическую форму».

«Здесь все специалисты с большим опытом, — подчеркивает пациент отделения Иван Струц. — Изучают тщательно состояние каждого, проводят эффективное лечение, с большим вниманием относятся ко всем больным, так что отделение работает на наше выздоровление, на успех».

Медсестра функциональной диагностики Наталья Межлученко ведет динамическое наблюдение за больными. «Мы смотрим, как человек реагирует на лечение, что меняется в состоянии пациента, — рассказывает Наталья Викторовна. — Проводим тест 6-минутной ходьбы, чтобы проверить, как пациент переносит нагрузку. Держим под контролем электрокардиограммы пациентов, чтобы вовремя заметить изменения».

Отделение кардиологии рассчитано на 45 коек, помощь здесь оказывают как плановую по направлению участкового терапевта поликлиники, так и экстренную, когда больного привозит бригада скорой медпомощи. В отделении работает 9 врачей кардиологов, 2 врача функциональной диагностики, полный штат медсестер.

Фото: минздрав СО