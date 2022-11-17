Врачи из Наманганской области будут перенимать опыт самарских кардиологов в диагностике и лечении заболеваний

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Медучреждения Самарской области заключили соглашения о сотрудничестве с кардиологическим центром Наманганской области.

Напомним, с 14 по 16 ноября делегация Наманганской области Республики Узбекистан с деловым визитом посетила Самарскую область. Глава региона Дмитрий Азаров и Хоким Шавкат Абдуразаков подписали соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Это позволит укрепить и развивать уже сложившееся сотрудничество.

Представитель делегации Наманганской области Республики Узбекистан — директор Наманганского Филиала республиканского научно-практического Кардиологического центра Солихон Муминов посетил медицинские учреждения Самарской области.

Совместно с заместителем министра здравоохранения Самарской области Татьяной Сочинской и представителями администрации учреждения здравоохранения Солихон Муминов ознакомился с работой подразделений Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова.

Сочетая возможности высокопрофессионального коллектива и современной аппаратуры, в областном кардиодиспансере реализуют практически весь спектр кардиологических и кардиохирургических услуг. В диспансере осуществляется лечение и профилактика заболеваний сердца и сосудов. Ежегодно обследование и консультации здесь проходят более 35 тысяч человек.

Между диспансером и кардиологическим центром Наманганской области было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Мы планируем проведение совместных конференций, мастер-классов. Это будет взаимовыгодный обмен опытом во всем, что связано с лечением болезней сердечно-сосудистой системы», — подчеркнул главный врач диспансера Владимир Горячев.

Также представитель делегации Наманганской области посетил Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5, где ознакомился с работой кардиологических отделений, кардиореанимации и рентгенхирургической операционной для пациентов с острой коронарной патологией.

«С директором центра мы подписали соглашение о сотрудничестве. Коллеги из Узбекистана заинтересованы в повышении квалификации своих специалистов. В этом мы готовы помочь. В рамках договора планируется участие в совместных образовательных проектах, стажировки врачей из Узбекистана в нашей больнице», — рассказал главный врач больницы Алексей Кирсанов.

Также Солихон Муминов ознакомился с работой Самарского областного медицинского центра «Династия».

«Мы показали нашу современную лабораторию клеточных технологий, криохранилище уникального биоматериала — клеток пуповинной крови, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, обсудили наше взаимовыгодное дальнейшее сотрудничество», — отметила руководитель центра Ольга Тюмина.

Фото: пресс-служба правительства СО