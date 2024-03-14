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Врачи больницы имени Ерошевского провели высокоточную операцию юному пациенту с врожденной катарактой

14 марта 2024 10:29
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Врачи больницы имени Ерошевского провели высокоточную операцию юному пациенту с врожденной катарактой

Врачи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского провели юному пациенту с врожденной катарактой операцию по имплантации торической астигматической линзы с одномоментной коррекцией роговичного астигматизма. Впервые в регионе оперативное вмешательство по технологии дополненной реальности провели ребенку. Ранее юные пациенты с таким диагнозом направлялись на лечение в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга.

Как отмечают специалисты, врожденная катаракта в сочетании с астигматизмом встречается нечасто.

«Когда ребенку был установлен диагноз, его зрение было удовлетворительное, были назначены очки. В школьный период зрительная нагрузка увеличилась, пациент начал жаловаться, что плохо видит вдали. Стремительно прогрессирующие симптомы стали показаниями для хирургического лечения», - рассказал заведующий детского офтальмологического микрохирургического отделения больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Синеок.

Врачи-микрохирурги разработали индивидуальный план лечения и выполнили высокоточную операцию.

«Особенность заключалась в том, что кроме катаракты у пациента наблюдался астигматизм. Мы удалили природный мутный хрусталик и имплантировали искусственный. Также выполнили коррекцию астигматизма. Первые результаты такой операции можно определить уже на следующий день, - отметил заведующий операционного блока больницы им.Т.И.Ерошевского, врач-офтальмохирург Сергей Кирносов, который проводил операцию ребенку. - Сейчас современные технологии позволяют делать микроинвазивные вмешательства, которые максимально сокращают срок реабилитации и позволяют человеку вести полноценную общественную жизнь, заниматься спортом, любимым хобби».

Имплантация торических линз, корректирующих астигматизм, требует очень точного позиционирования по оси астигматизма.

«Мы получили новейшее оборудование, в том числе прибор, который позволяет «привязать» оптику глаза к анатомическим структурам и проводить операцию в условиях дополненной реальности. Это позволило нам добиться отличного результата: линза встала идеально точно, все неравномерности, которые были на роговице, полностью компенсированы. Зрение у ребенка уже восстановилось до 80%, в дальнейшем оно будет еще выше - до 100%», - отметил главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского, главный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области Андрей Золотарев.

В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей-офтальмологов областной больницы. Ему предстоит еще одна операция на второй глаз.

«До операции я видел мир весь помутненный, размытый, многие детали я не видел совсем. После операции я стал видеть каждую пылинку, каждую соринку, и мир разделился на до и после», - рассказал юный пациент Владислав.

При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по оснащению медучреждений современным оборудованием. За последние годы в больницу им. Т.И.Ерошевского поступило 148 единиц новейшего хирургического и диагностического оборудования.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области.

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