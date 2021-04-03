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Врач: употребление кофе может быть опасно для здоровья

3 апреля 2021 19:28
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Включать в рацион следует лишь качественный зерновой кофе.

Употребление кофе может быть опасно для здоровья, если не соблюдать простые правила. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова, передает РИА Новости.

 Кофе не только истощает нервную систему, но и вызывает рефлюкс и другие проблемы с желудком.

"Никогда мы не пьем такой напиток натощак, тогда он начинает только вредить", — сказала Дианова.

Она отметила, что включать в рацион следует лишь качественный зерновой кофе.

Употреблять этот бодрящий напиток нужно дозированно. Две чашки в день будет достаточно для того, чтобы им насладиться и минимизировать риски для здоровья.

 

Фото:   pixabay

 

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