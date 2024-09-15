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Врач: у «сов» выше риск развития сахарного диабета

15 сентября 2024 19:29
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Вовсе не значит, что сахарным диабетом заболеет каждый, кто не любит или не может ложиться спать до 23:00, отметила специалист.

Ученые обнаружили, что у любителей засиживаться до ночи на 46% выше риск развития сахарного диабета. Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух 15 сентября объяснила «Известиям», как качество сна влияет на здоровье и что будет, если не научиться засыпать рано.

Неприятное для «сов» открытие сделали ученые из Нидерландов, пишет New Atlas. В исследовании приняли участие 5 тыс. добровольцев с разной степенью ожирения. Больше шести лет за ними наблюдали специалисты: спрашивали, когда они ложатся спать и во сколько обычно просыпаются, делали им лабораторные тесты и оценивали, как меняется их фигура. Оказалось, что люди c поздним хронотипом — совы — за это время сильнее прибавили в весе. А еще у них был выше показатель инсулинорезистентности, который помогает понять, правильно ли организм усваивает глюкозу.

Кашух указала на то, что ожирение — опасный фактор, который говорит о значительном риске развития сахарного диабета. Так что, по словам врача, есть логичное объяснение выводам ученых.

«Как правило, люди, которые поздно ложатся спать, всё равно вынуждены вставать рано, чтобы пойти на учебу или работу. Это значит, что спят они меньше положенных восьми часов. Известно, что недостаток сна повышает аппетит, так что совы склонны к перееданию, их часто тянет на быстрые углеводы — сладости и фастфуд. Такое пищевое поведение приводит к ожирению. Чтобы усвоить глюкозу из пищи, нужен инсулин — гормон, который вырабатывается в поджелудочной железе. Он открывает глюкозе вход в клетку, где углевод превращается в жизненно важную энергию. Если инсулина недостаточно или клетки по какой-то причине теряют к нему чувствительность, развивается сахарный диабет. Ожирение — один из факторов, который повышает риск этой болезни», — сказала она.

Впрочем, это вовсе не значит, что сахарным диабетом заболеет каждый, кто не любит или не может ложиться спать до 23:00, отметила специалист.

«Недостаток сна и ожирение — это не единственные факторы риска. Не стоит думать, что сахарный диабет появится, стоит только несколько раз лечь поздно спать. Сахарным диабетом могут заболеть и жаворонки. Болезнь часто развивается на фоне длительного воспаления, которое нарушает работу поджелудочной железы. Поэтому новость о новом исследовании — не повод для паники. Скорее напоминание, что важно стремиться к здоровому образу жизни: соблюдать режим, следить за питанием, побольше двигаться», — сказала она.

Также важно регулярно проходить чек-апы. Заподозрить сахарный диабет позволит анализ на глюкозу. Если ее уровень высокий, назначают тест на гликированный гемоглобин — он отражает, как менялся уровень глюкозы в течение нескольких месяцев. Если показатель отличается от нормы, стоит обратиться к эндокринологу — врачу, который занимается лечением сахарного диабета, заключила Кашух.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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