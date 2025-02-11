Врач-терапевт назвала необходимое количество шагов в день для здоровья

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Врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала, что регулярная ходьба способствует уменьшению риска развития артрита и остеопороза, а также положительно влияет на здоровье костей, мышц и суставов, пишут "Известия".

В беседе с агентством RuNews24.Ru специалист отметила, что ходьба помогает контролировать вес, повышает чувствительность к инсулину, снижает уровень сахара в крови, а также риск развития диабета второго типа.

Необходимое для здоровья количество шагов в день зависит от возраста человека, его состояния здоровья, уровня физической подготовки и других факторов. Большинству взрослых людей для здоровья достаточно делать от 5 тыс. до 7,5 тыс. шагов ежедневно, пишет RT.

Леонтьева отметила, что популярная цель в 10 тыс. шагов в день, которую продвигают фитнес-трекеры и «умные» устройства, не имеет научных обоснований, пишет Life.ru. Идея, по словам врача, появилась в Японии в 1960-х годах как маркетинговый ход и прочно укрепилась в сознании людей, отмечает 360.ru. Между тем регулярные прогулки полезны. Важную роль играет их регулярность и интенсивность. Лучше ходить в быстром темпе, чем медленно прогуливаться. Если в доме есть лифт, то следует чаще ходить по лестнице.

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