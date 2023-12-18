Врач: сахар и соль самые вредные продукты

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Хирург, онкоуролог, к.м.н. Марк Гадзиян рассказал, употребление каких продуктов стоит ограничить, пишут "Известия".

В своем Telegram-канале специалист отметил, что наиболее вредными продуктами являются сахар и соль. Он объяснил, что избыток соли в организме может спровоцировать образование тромбов в сосудах, а также снижение уровня тестостерона и повышение артериального давления. В этой связи серьезные проблемы со здоровьем может вызвать рацион, включающий в основе богатые солью продукты, например консервы.

Опасен также и сахар. По словам Гадзияна, он также отрицательно влияет на подавление выработки инсулина и приводит к отложению жира в органах брюшной полости, отмечает «Москва 24». Сахар присутствует в большом количестве обезжиренных продуктов, потому что такая пища не всегда обладает приятным вкусом, и многие производители прибегают к добавлению большого количества сахара, чтобы исправить это.

Гадзиян напомнил, что простые углеводы, сахар и соль, а также трансжиры являются «убойной комбинацией» для мозга и могут привести к его деструкции.