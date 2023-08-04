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Врач рекомендовала не сочетать шашлык с алкоголем и холодными напитками

4 августа 2023 09:33
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Врач рекомендовала не сочетать шашлык с алкоголем и холодными напитками

Во избежание проблем с пищеварением не стоит употреблять шашлык одновременно с алкоголем или слишком холодными напитками. Об этом в пятницу, 4 августа, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Общее правило такое: чем холоднее напиток, тем выше риск спазма общего желчного протока», — предупредила она.

Не лучшей идеей будет запивать шашлык спиртным. Жареное мясо само по себе является достаточно тяжелым продуктом, алкоголь только усложнит процесс переваривания.

Также специалист рекомендовала отказаться от любых соков — готовых или свежевыжатых. Дело в том, что они содержат большое количества сахара и в паре с калорийным шашлыком могут стать причиной набора веса, пишут "Известия".

«Нейтральные варианты, которые можно употреблять вместе с шашлыком, — теплые морсы, компот из сухофруктов, зеленый или травяной чай», — подытожила врач.

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