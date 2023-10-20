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Врач рассказала, при каких заболеваниях полезно есть тыкву

20 октября 2023 11:20
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Врач рассказала, при каких заболеваниях полезно есть тыкву

Осень – сезон тыквы, поэтому ее часто добавляют в разные блюда. Правда ли, что тыква может быть полезна при определенных заболеваниях? В каких случаях тыква вредна для здоровья? Сколько тыквенных семечек можно съедать в день? – на эти и другие вопросы ответила Анастасия Лютова, врач-педиатр ИНВИТРО.

Полезна ли тыква длля человека и в каком виде её лучше употреблять?

Тыква – весьма полезный сезонный продукт, богатый каротином. Именно благодаря каротину она имеет такой оранжевый цвет. Также в тыкве есть витамины A, группы В, С, E, микроэлементы (калий, магний, кальций, железо) и клетчатка. Тыква в рационе станет хорошим источником природных антиоксидантов и растительного белка.

Предпочтительно употреблять тыкву в термически обработанном виде и в умеренных количествах. Оптимальное суточное потребление для взрослого человека составит 200-300 г. продукта, для детей – желательно не более 100 г. в день не чаще 3-х раз в неделю.

Есть версия, что тыква полезна при туберкулезе, гипертонии, улучшает зрение и работу желудка. Так ли это? И почему?

Тыква богата витаминами и микроэлементами, за счет чего она может быть полезна истощенному организму при различных заболеваниях, например, при туберкулезной инфекции. Для поддержания нормальной работы иммунной системы, таким пациентам важно добавлять в рацион продукты с достаточным содержанием белка, витаминов (особенно группы В и С), железа. В тыкве содержится много кальция, фосфора, цинка, антиоксидантов – эти вещества благотворно влияют на организм.

Тыква обладает умеренным мочегонным действием, вещества в ее составе способствуют поддержанию липидного и углеводного обмена, что может оказывать положительное влияние, в частности, при гипертонической болезни. Калий и магний, присутствующие в составе мякоти тыквы, благоприятно влияют на работу сердца. Калий необходим для поддержания эндотелиальной функции сосудов, нормального уровня артериального давления. А магний участвует в регуляции кровяного давления, поддержании сердечной возбудимости, при его участии лучше усваиваются некоторые витамины (В1, В6, витамин С).

Витамин К и бета-каротин оказывают защитное действие на мембраны клеток (особенно от различных окисляющих факторов). Витамин А важен для нормальной работы иммунной системы, а совместно с каротином – для обеспечения зрительной функции.

В каких случаях тыква может быть вредна или даже противопоказана? Почему?

Не рекомендуется употреблять тыкву людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения, в том числе хронического гастрита (с пониженной кислотностью, так как продукт способствует ощелачиванию желудочного содержимого), колита, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки и пр.

Тыква нежелательна при обострении хронического панкреатита или желчекаменной болезни из-за стимуляции моторной функции желудка, что может приводить к развитию колик или усиливать боли и спазмы при данных заболеваниях.

Также следует исключить тыкву из рациона, если ранее отмечалась аллергия на этот продукт.

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