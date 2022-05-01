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Врач рассказала об опасности пониженного давления

1 мая 2022 13:55
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Врач рассказала об опасности пониженного давления

Пониженное давление может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний и провоцировать их. Об этом в воскресенье, 1 мая, рассказала врач-терапевт Клиники МЕДСИ Евгения Иванова агентству «Прайм».

Она подчеркнула, что артериальная гипотензия — это снижение давления на 20% от привычных значений.

По словам Ивановой, при снижении давления нарушается кровоснабжение сосудов головного мозга, в ряде случаев оно может повышать риск развития таких заболеваний, как стенокардия, ишемический инсульт, почечная недостаточность.

Врач подчеркнула, что артериальную гипотензию можно разделить на острую и хроническую.

«Для острой характерно резкое падение артериального давления, возникающее при коллапсе, из-за снижения функции сердца, тонуса сосудов и уменьшения объема циркулирующей крови. Такое состояние может возникать вследствие острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца», — пояснила терапевт.

Хроническую артериальную гипотензию также подразделяют на физиологическую и патологическую. Физиологическая не приводит к изменению самочувствия и снижению работоспособности, в то время как патологическая сопровождается головной болью, головокружением, общей слабостью, повышенной утомляемостью, нарушением сна и потливостью.

Кроме того, врач рассказала, что патологическая артериальная гипотензия может развиваться вследствие переутомления или перенапряжения, а также по причине инфекционных заболеваний, анемии, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других, пишут "Известия".

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