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Врач рассказала о способе увеличения продолжительности жизни с помощью растительного белка

4 августа 2025 17:58
131
Включение большего количества растительного белка в рацион может способствовать увеличению продолжительности жизни, особенно для мужчин.

Включение большего количества растительного белка в рацион может способствовать увеличению продолжительности жизни, особенно для мужчин, которые, как правило, потребляют его меньше. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова, пишут "Известия".

«Смертность у мужчин выше, чем у женщин, в большинстве возрастных группах. Чаще всего смерть наступает внезапно в возрасте от 40 до 60 лет. Но ученые установили, что увеличение содержания растительного белка в рационе до 64% снижает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала врач «Газете.Ru».

Главная причина этого — рост употребления клетчатки из растительной пищи.

«Кроме того, снижение в рационе продуктов животного происхождения приводит к снижению количества насыщенных жиров и трансжиров, поступающих в организм. Это заставляет задуматься прежде всего мужчин об осознанном подходе к количеству потребляемого животного белка», — подвела итоги доктор

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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