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Врач рассказала о способах облегчить симптомы аллергии на холод

7 января 2023 11:44
82
Врач рассказала о способах облегчить симптомы аллергии на холод

Для того чтобы минимизировать симптомы аллергии на холод, при которой у человека появляются покраснения на коже и зуд, необходимо укреплять иммунитет и ввести в рацион богатую жирами пищу. Такие советы в беседе с «Мослентой» 7 января дала кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

По словам специалиста, пациенту с таким недугом также рекомендуется проверить работу печени и желчеоттока, а при наличии проблем — нормализовать работу этих систем организма.

Врач посоветовала избегать контактов с холодными предметами, хорошо разогревать пищу и напитки. Кроме того, по словам Юзуп, важно, чтобы одежда максимально закрывала кожные покровы. Также пациент может принимать антигистаминные препараты, назначенные специалистом.

Ранее, 25 декабря, специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в случае обморожения ни в коем случае нельзя растирать или погружать травмированный участок тела в горячую воду. По его словам, идея растирать обмороженную часть тела ― миф. Более того, такое действие может, наоборот, еще сильнее травмировать кожу.

Так, правильным действием при обморожении Тяжельников назвал согревание обмороженного участка умеренным теплом, пишут "Известия".

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