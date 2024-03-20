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Врач рассказала, какие болезни чаще всего атакуют человека в марте

20 марта 2024 10:59
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Врач рассказала, какие болезни чаще всего атакуют человека в марте

В ранний весенний период человек может быть подвержен различным заболеваниям, которые связаны как с сезонными факторами, так и с общим состоянием его организма. Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая 20 марта рассказала «Известиям», какие болезни чаще всего атакуют человека в марте.

«В начале весны перепады температуры и влажность, общее снижение иммунитета могут способствовать развитию респираторных заболеваний, таких как бронхит и пневмония», — сказала она.

Кроме того, весной начинается период цветения растений, что может вызывать усиление аллергических реакций. Симптомы аллергии могут быть различными: от насморка и кашля до кожных высыпаний. Для предотвращения обострения аллергии рекомендуется избегать контакта с аллергенами и принимать противоаллергические препараты, отметила эксперт.

«Из-за длительного отсутствия солнечного света в зимний период, недостаточного отдыха (многие, как правило, планируют отпуск на лето) повышается утомляемость организма, возникает сезонное депрессивное расстройство (SAD). Также переход к более свежим продуктам и изменения в рационе со сменой сезона могут привести к проблемам с желудком и кишечником», — сказала врач.

Для поддержания здоровья в весенний период рекомендуется укреплять иммунитет с помощью витаминных комплексов, следует побольше бывать на свежем воздухе, одеваться по погоде, заключила Бурнацкая.

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