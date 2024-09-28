Врач рассказала, что нужно делать при высокой температуре

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Большинство людей, сталкиваясь с высокой температурой у себя или своего ребенка, стремятся как можно скорее сбить ее с помощью лекарств и холодных компрессов. Кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич рассказала «Известиям», почему понижать ее необходимо далеко не во всех случаях.

«Повышение температуры — это естественная и осознанная защитная реакция организма на внедрение инфекции. Когда в организм попадают вирусы или бактерии, иммунная система активируется, и одним из ключевых инструментов борьбы с инфекцией становится лихорадка», — объяснила она.

По ее словам, многие микроорганизмы, такие как вирусы и бактерии, адаптированы к нормальной температуре человеческого тела — около 36,6 градуса. Лихорадка — это своего рода «осознанная атака» иммунной системы на инфекцию.

Станкевич обратила внимание на то, что температура до 38–38,5 градуса считается полезной и не требует немедленного вмешательства. Это нормальная реакция организма на инфекцию, свидетельствующая о том, что иммунная система работает правильно и эффективно. При этом температурный порог может быть разным для взрослых и детей. У последних, например, иммунная система гораздо более активна и чувствительна, поэтому они часто реагируют на инфекции более высокими температурными показателями.

«Особенно важно это помнить при острых вирусных инфекциях, таких как ОРВИ, грипп и другие заболевания. В первые дни болезни организм начинает активную борьбу с возбудителем, и повышение температуры является показателем этой борьбы. Сбивая температуру слишком рано, можно ослабить иммунный ответ, что может привести к более затяжному течению болезни, увеличению продолжительности симптомов и даже развитию осложнений», — пояснила специалист.

Она уточнила, что есть пределы, при которых температура начинает наносить вред самому организму. Если температура тела превышает 39–40 градусов, это может негативно сказаться на работе внутренних органов, в первую очередь на мозге. Высокая температура способна вызвать судороги, особенно у детей, так как она оказывает сильное влияние на клеточный метаболизм, в частности в тканях головного мозга. Именно по этой причине высокие температуры, выходящие за пределы 39 градусов, требуют контроля и, при необходимости, снижения. Очень важно помнить, что температура выше 40 уже начинает оказывать повреждающее действие на собственные ткани организма, и в таких случаях уже требуется медицинское вмешательство, чтобы не допустить серьезных осложнений.

«Для взрослых людей реакция на повышение температуры с возрастом изменяется. У пожилых людей, как правило, иммунная система реагирует менее остро и температура при инфекциях редко поднимается до высоких значений. Это связано с возрастными изменениями иммунитета, который с годами становится менее активным. В то время как у маленьких детей, чья иммунная система еще очень чувствительна, даже при небольшой вирусной нагрузке может наблюдаться резкое повышение температуры до 39–40 градусов. Это совершенно нормальная реакция для детского организма», — подчеркнула специалист.

Станкевич предупредила, что длительное сохранение высокой температуры или ее повторные скачки требуют консультации врача. Нельзя игнорировать такие проявления, особенно если она держится на высоком уровне несколько дней подряд и не снижается самостоятельно. Она может быть симптомом не только острых вирусных инфекций, но и более серьезных нарушений, таких как аутоиммунные заболевания или хронические воспалительные процессы.

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