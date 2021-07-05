Врач рассказал об отличиях обычной головной боли от «короновирусной» 

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Обычно «короновирусная» главная боль ощущается с обеих сторон головы. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор, передают "Известия".

Практически две трети людей, болеющих коронавирусом, жалуются на головную боль, в то время как у людей от 40 лет такой симптом встречается еще чаще — в половине случаев, сообщил Спектор в беседе с The Telegraph.

По словам врача, в большинстве случае головная боль при коронавирусе умеренная или сильная и длится от трех до пяти дней, она ощущается с обеих сторон головы. При этом может быть пульсирующей, острой или давящей.

1 июля расширенный перечень признаков COVID-19 при ранних стадиях заболевания составили ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье.

Они выяснили, что наиболее распространенные симптомы, среди которых кашель, лихорадка, потеря обоняния или вкуса, позволяют на ранней стадии выявить лишь 69% случаев заболевания, а комбинация с большим охватом — усталость, утрата ощущения запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96%.

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