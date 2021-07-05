Я нашел ошибку
Главные новости:
Исключение составляют работники, привившиеся первым компонентом вакцины.
Сотрудников МГУ, не прошедших вакцинацию от коронавируса, перестали допускать к работе 
По словам врача, в большинстве случае головная боль при коронавирусе умеренная или сильная и длится от трех до пяти дней, она ощущается с обеих сторон головы.
Врач рассказал об отличиях обычной головной боли от «короновирусной» 
Движение перекрыли по обеим полосам.
Сход селя произошел в районе поселка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга - Сочи
Медик подчеркнул, что иммунизация работает лишь в том случае, когда привиты не менее 60 % населения. Он уверен, что это единственный способ победить пандемию.
Николай Ренц сравнил коронавирус с рекой, населенной крокодилами
Ее состояние оценивается как удовлетворительное, отметил источник.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией
В Самаре заболели 84 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Мехди Зеффан вернулся в расположение клуба из сборной.
Защитник "Крыльев Советов" Мехди Зеффан рассказал о своей свадьбе и интересе к "Крыльям" в Африке
В 2021 году запланированы выплаты 67 врачам и 25 фельдшерам.
В этом году впервые медицинские сестры региона получают выплаты по программе «Земский фельдшер»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.35
-0.27
EUR 87.03
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открылась фотовыставка ОНФ «Завораживающая Антарктида» 
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач рассказал об отличиях обычной головной боли от «короновирусной» 

5 июля 2021 22:43
86
По словам врача, в большинстве случае головная боль при коронавирусе умеренная или сильная и длится от трех до пяти дней, она ощущается с обеих сторон головы.

Обычно «короновирусная» главная боль ощущается с обеих сторон головы. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор, передают "Известия".

Практически две трети людей, болеющих коронавирусом, жалуются на головную боль, в то время как у людей от 40 лет такой симптом встречается еще чаще — в половине случаев, сообщил Спектор в беседе с The Telegraph.

По словам врача, в большинстве случае головная боль при коронавирусе умеренная или сильная и длится от трех до пяти дней, она ощущается с обеих сторон головы. При этом может быть пульсирующей, острой или давящей.

1 июля расширенный перечень признаков COVID-19 при ранних стадиях заболевания составили ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье.

Они выяснили, что наиболее распространенные симптомы, среди которых кашель, лихорадка, потеря обоняния или вкуса, позволяют на ранней стадии выявить лишь 69% случаев заболевания, а комбинация с большим охватом — усталость, утрата ощущения запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96%.

 

Фото:   pixabay

Теги: головная боль коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ее состояние оценивается как удовлетворительное, отметил источник.
05 июля 2021, 20:59
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией
Ее состояние оценивается как удовлетворительное, отметил источник. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
158
В Самаре заболели 84 человека.
05 июля 2021, 20:45
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 84 человека. Здравоохранение
156
В Москве началось исследование «Спутника V» для подростков
05 июля 2021, 12:54
В Москве началось исследование «Спутника V» для подростков
В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
211
Здравоохранение
По словам врача, в большинстве случае головная боль при коронавирусе умеренная или сильная и длится от трех до пяти дней, она ощущается с обеих сторон головы.
5 июля 2021  22:43
Врач рассказал об отличиях обычной головной боли от «короновирусной» 
86
Медик подчеркнул, что иммунизация работает лишь в том случае, когда привиты не менее 60 % населения. Он уверен, что это единственный способ победить пандемию.
5 июля 2021  21:50
Николай Ренц сравнил коронавирус с рекой, населенной крокодилами
156
В Самаре заболели 84 человека.
5 июля 2021  20:45
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
162
В 2021 году запланированы выплаты 67 врачам и 25 фельдшерам.
5 июля 2021  19:36
В этом году впервые медицинские сестры региона получают выплаты по программе «Земский фельдшер»
178
С начала года в мобильных комплексах прошли обследования около 9 тысяч жителей Волжского района.
5 июля 2021  14:26
В Волжском районе продолжается выездная работа мобильных комплексов
243
В «Самарских РС» прошла акция «Стань донором – подари жизнь»
5 июля 2021  11:48
В «Самарских РС» прошла акция «Стань донором – подари жизнь»
223
В Самаре заболели 111 человек.
4 июля 2021  15:21
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
665
В Самаре заболели 54 человека.
3 июля 2021  17:18
В Самарской области выявлено 189 случаев заражения коронавирусом
904
Начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление».
3 июля 2021  15:24
В Самарской области начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей
827
1 июля в прививочных пунктах губернии прошли вакцинацию 13 875 человек – это рекордное количество.
3 июля 2021  14:57
В губернии установлен суточный рекорд по количеству жителей, привившихся от коронавируса
876
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
375
Весь список
В центре внимания
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
5 июля 2021  11:29
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
280
В Самаре переименуют остановку Улица Энтузиастов»
5 июля 2021  10:34
В Самаре переименуют остановку «Улица Энтузиастов»
289
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
5 июля 2021  09:43
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
341
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлены 191 заболевших коронавирусом
4 июля 2021  13:12
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлен 191 заболевший коронавирусом
601
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года.
2 июля 2021  20:17
В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств
4760
Весь список