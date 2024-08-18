Врач рассказал, к каким последствиям может привести курение вейпов 

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Согласно данным ВОЗ, во многих странах уровень использования электронных сигарет у подростков выше, чем у взрослых. Доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Заурбек Айсанов 18 августа в беседе с «Известиями» рассказал, к каким последствиям может привести курение вейпов.

Как объяснил профессор, все устройства, которые в последние годы стали чрезвычайно распространены и по-разному называются (электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака, боксмоды), можно обозначить как средства доставки никотина. Они различаются по технологическим характеристикам и физическим принципам, лежащим в основе доставки веществ, но имеют общие патологические механизмы воздействия на организм.

При вдыхании пара из вейпа в легкие попадают различные химические вещества, которые приводят к воспалению дыхательных путей, провоцируя астму, указал Айсанов.

«В вейпах содержатся пропиленгликоль и растительный глицерин, которые при нагревании вызывают ощущение сухости и раздражения. Это, в свою очередь, приводит к кашлю, першению в горле и хроническому воспалению дыхательных путей, что увеличивает риск развития бронхиальной астмы и хронического бронхита. При курении электронных сигарет человек также вдыхает микрочастицы тяжелых металлов, таких как свинец, никель, хром, которые попадают в пар из нагревательных элементов. Это вызывает воспаление легких и повреждение дыхательных путей и приводит к хроническим заболеваниям легких, включая астму. Ароматизаторы, такие как диацетил и ацетилпропионил, могут вызывать повреждение эпителия дыхательных путей и окислительный стресс. Исследования показывают, что даже кратковременное воздействие вейп-аэрозоля может увеличить уровень воспалительных маркеров в легких на 116%. Стоит отметить, что состав большинства жидкостей, которыми заправляют вейпы и электронные сигареты, не регламентирован и может содержать ряд других опасных химических веществ, которые существенно влияют на здоровье легких», — сказал он.

Особую опасность, по словам эксперта, представляет курение вейпов в молодом возрасте, так как у подростков дыхательная система всё еще находится в процессе развития. Вдыхание химических веществ из электронных сигарет может нарушить нормальный рост и развитие легких, что может привести к серьезным респираторным проблемам, в том числе и к бронхиальной астме.

При этом курение вейпов крайне опасно для молодых людей, у которых уже есть астма, заявил собеседник издания.

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