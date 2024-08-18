Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +16, +18°С, днем без существенных осадков, температура воздуха +24, +26°С.
19 августа в Самарской области местами кратковременный дождь, до +26°С
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший 1-3 часа местами в губернии ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, ливень
Традиция фестиваля — огромная помидорная пицца! В этом году ее длина составила 24 метра, равная количеству лет праздника.
Сызранский помидор — 2024»: как вкусно и красиво это было!
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям - если ваш телефон зазвонил и вам срочно нужно поговорить - просто остановите автомобиль.
ГАИ СО: частой причиной возникновения ДТП на дорогах является невнимательность водителя
Представитель сборной Самарской области Никита Майоров стал бронзовым призером.
В Удмуртии проходят летние соревнования ПФО среди лыжников.
При вдыхании пара из вейпа в легкие попадают различные химические вещества, которые приводят к воспалению дыхательных путей, провоцируя астм.
Врач рассказал, к каким последствиям может привести курение вейпов 
Их получат мотострелковое соединение общевойсковой армии и соединение спецназа ЦВО, где служат самарские бойцы.
Правительство региона отправило на СВО партию БПЛА и автомобили
Превышение норм светопропускаемости стекол транспортных средств является  грубым нарушением ПДД РФ.
Сегодня в Сергиевском районе проводится профилактическое мероприятие «Тонировка»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.91
0.11
EUR 97.84
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На фестивале "Сызранский помидор" не будет шествия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач рассказал, к каким последствиям может привести курение вейпов 

18 августа 2024 15:58
158
При вдыхании пара из вейпа в легкие попадают различные химические вещества, которые приводят к воспалению дыхательных путей, провоцируя астм.

Согласно данным ВОЗ, во многих странах уровень использования электронных сигарет у подростков выше, чем у взрослых. Доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Заурбек Айсанов 18 августа в беседе с «Известиями» рассказал, к каким последствиям может привести курение вейпов.

Как объяснил профессор, все устройства, которые в последние годы стали чрезвычайно распространены и по-разному называются (электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака, боксмоды), можно обозначить как средства доставки никотина. Они различаются по технологическим характеристикам и физическим принципам, лежащим в основе доставки веществ, но имеют общие патологические механизмы воздействия на организм.

При вдыхании пара из вейпа в легкие попадают различные химические вещества, которые приводят к воспалению дыхательных путей, провоцируя астму, указал Айсанов.

«В вейпах содержатся пропиленгликоль и растительный глицерин, которые при нагревании вызывают ощущение сухости и раздражения. Это, в свою очередь, приводит к кашлю, першению в горле и хроническому воспалению дыхательных путей, что увеличивает риск развития бронхиальной астмы и хронического бронхита. При курении электронных сигарет человек также вдыхает микрочастицы тяжелых металлов, таких как свинец, никель, хром, которые попадают в пар из нагревательных элементов. Это вызывает воспаление легких и повреждение дыхательных путей и приводит к хроническим заболеваниям легких, включая астму. Ароматизаторы, такие как диацетил и ацетилпропионил, могут вызывать повреждение эпителия дыхательных путей и окислительный стресс. Исследования показывают, что даже кратковременное воздействие вейп-аэрозоля может увеличить уровень воспалительных маркеров в легких на 116%. Стоит отметить, что состав большинства жидкостей, которыми заправляют вейпы и электронные сигареты, не регламентирован и может содержать ряд других опасных химических веществ, которые существенно влияют на здоровье легких», — сказал он.

Особую опасность, по словам эксперта, представляет курение вейпов в молодом возрасте, так как у подростков дыхательная система всё еще находится в процессе развития. Вдыхание химических веществ из электронных сигарет может нарушить нормальный рост и развитие легких, что может привести к серьезным респираторным проблемам, в том числе и к бронхиальной астме.

При этом курение вейпов крайне опасно для молодых людей, у которых уже есть астма, заявил собеседник издания.

 

Фото:   freepik.com

 

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Занятия спортом необходимы любому ребенку — это помогает ему гармонично развиваться, укрепляет нервную систему, иммунитет, положительно сказывается на здоровье организма в целом.
18 августа 2024, 11:51
Самарский врач рассказала о пользе спорта и роли семьи в формировании здоровых привычек
Занятия спортом необходимы любому ребенку — это помогает ему гармонично развиваться, укрепляет нервную систему, иммунитет, положительно сказывается на... Здравоохранение
189
Если клинические испытания вакцины, предназначенной для профилактики аллергии, пройдут успешно, это может стать настоящим прорывом.
16 августа 2024, 21:41
Врач Иванов: вакцина против аллергии может стать настоящим прорывом в медицине
Если клинические испытания вакцины, предназначенной для профилактики аллергии, пройдут успешно, это может стать настоящим прорывом. Здравоохранение
608
Совместно со специалистами учреждения проанализировали работу диагностических служб - рентгенологической, УЗИ и функциональной диагностики.
16 августа 2024, 17:56
Татьяна Сочинская посетила подразделения Тольяттинской поликлиники №3
Совместно со специалистами учреждения проанализировали работу диагностических служб - рентгенологической, УЗИ и функциональной диагностики. Здравоохранение
586
Здравоохранение
При вдыхании пара из вейпа в легкие попадают различные химические вещества, которые приводят к воспалению дыхательных путей, провоцируя астм.
18 августа 2024  15:58
Врач рассказал, к каким последствиям может привести курение вейпов 
158
Занятия спортом необходимы любому ребенку — это помогает ему гармонично развиваться, укрепляет нервную систему, иммунитет, положительно сказывается на здоровье организма в целом.
18 августа 2024  11:51
Самарский врач рассказала о пользе спорта и роли семьи в формировании здоровых привычек
201
По словам Ткаченко, ведущие мировые марки давно используют грибные экстракты в составах косметики.
17 августа 2024  19:21
Химик-косметолог рассказала о полезных свойствах грибов для кожи лица
454
Если клинические испытания вакцины, предназначенной для профилактики аллергии, пройдут успешно, это может стать настоящим прорывом.
16 августа 2024  21:41
Врач Иванов: вакцина против аллергии может стать настоящим прорывом в медицине
612
Совместно со специалистами учреждения проанализировали работу диагностических служб - рентгенологической, УЗИ и функциональной диагностики.
16 августа 2024  17:56
Татьяна Сочинская посетила подразделения Тольяттинской поликлиники №3
588
Репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни неотделимы друг от друга.
16 августа 2024  14:11
Самарский врач акушер-гинеколог рассказала, как здоровый образ жизни влияет на репродуктивное здоровье
698
Обсудили планы  по строительству нового здания и доступность узких специалистов: с сотрудниками и пациентами поликлиники.
15 августа 2024  19:26
Денис Бутолин посетил Самарскую городскую поликлинику N 13
609
В возрасте старше 65 лет отношения к собственным возможностям меняется.
15 августа 2024  16:52
Врач-гериатр рассказала о роли физической активности для пожилых людей
596
3 легковых автомобиля на базе Lada Granta и 2 машины с носилками поставлены в этом году в Похвистневскую центральную районную больницу.
15 августа 2024  15:37
Все подразделения Похвистневской больницы оснащены автотранспортом благодаря нацпроекту
561
Для профилактики развития сахарного диабета, преддиабета, ожирения необходимо уделять физической активности не менее 150 минут в неделю.
15 августа 2024  15:17
Врач-эндокринолог Клиник СамГМУ: "Физическая активность - один из ключевых элементов контроля сахарного диабета"
754
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
534
Весь список
В центре внимания
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
531
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии
16 августа 2024  13:05
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"
596
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорога
16 августа 2024  09:36
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорогам
479
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
15 августа 2024  17:10
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
823
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
15 августа 2024  13:43
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
528
Весь список