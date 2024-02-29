Врач-психиатр-нарколог: люди, употребляющие наркотики, зачастую не считают такое поведение зависимостью

Люди, употребляющие наркотики, зачастую не считают такое поведение зависимостью. Любое употребление психоактивных веществ – это и есть неизбежный и постепенный путь формирования химической зависимости у человека.
Заведующая Чапаевским наркологическим отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Нина Исаева:
«Наркомания – это непреодолимое влечение к психоактивному веществу.
Основные признаки развития наркомании:
привыкание к наркотическому средству
необходимость увеличивать дозу и частоту приёма
формирование физической зависимости от запрещённого вещества растительного или синтетического происхождения.
Самоубеждение и самооправдание
наркопотребителя в том, что он сможет остановиться и бросить, является ложным и крайне опасным. Это откладывает самый важный шаг – обращение за специализированной медицинской помощью к врачу-психиатру-наркологу.
Чаще всего употребление психоактивных веществ провоцирует:
нарушение работы нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем;
риск умственной деградации
болезни печени, почек и ЖКТ.
Помните: на смену любой наркотической эйфории всегда придут боль, страдание и даже летальный исход. Ни при каких условиях не впускайте психоактивные вещества в свою жизнь и жизнь своих близких".
Фото: минздрав СО