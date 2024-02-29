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Врач-психиатр-нарколог: люди, употребляющие наркотики, зачастую не считают такое поведение зависимостью

29 февраля 2024 14:31
193
"Самый важный шаг в борьбе с зависимостью - обращение за специализированной медицинской помощью"

Люди, употребляющие наркотики, зачастую не считают такое поведение зависимостью. Любое употребление психоактивных веществ – это и есть неизбежный и постепенный путь формирования химической зависимости у человека.

Заведующая Чапаевским наркологическим отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Нина Исаева:

«Наркомания – это непреодолимое влечение к психоактивному веществу.

Основные признаки развития наркомании:
привыкание к наркотическому средству
 необходимость увеличивать дозу и частоту приёма
 формирование физической зависимости от запрещённого вещества растительного или синтетического происхождения.

Самоубеждение и самооправдание
наркопотребителя в том, что он сможет остановиться и бросить, является ложным и крайне опасным. Это откладывает самый важный шаг – обращение за специализированной медицинской помощью к врачу-психиатру-наркологу.

Чаще всего употребление психоактивных веществ провоцирует:
 нарушение работы нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем;
риск умственной деградации
болезни печени, почек и ЖКТ.

Помните: на смену любой наркотической эйфории всегда придут боль, страдание и даже летальный исход. Ни при каких условиях не впускайте психоактивные вещества в свою жизнь и жизнь своих близких".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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