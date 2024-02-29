Врач-психиатр-нарколог: люди, употребляющие наркотики, зачастую не считают такое поведение зависимостью

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Люди, употребляющие наркотики, зачастую не считают такое поведение зависимостью. Любое употребление психоактивных веществ – это и есть неизбежный и постепенный путь формирования химической зависимости у человека.



Заведующая Чапаевским наркологическим отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Нина Исаева:



«Наркомания – это непреодолимое влечение к психоактивному веществу.

Основные признаки развития наркомании:

привыкание к наркотическому средству

необходимость увеличивать дозу и частоту приёма

формирование физической зависимости от запрещённого вещества растительного или синтетического происхождения.



Самоубеждение и самооправдание

наркопотребителя в том, что он сможет остановиться и бросить, является ложным и крайне опасным. Это откладывает самый важный шаг – обращение за специализированной медицинской помощью к врачу-психиатру-наркологу.



Чаще всего употребление психоактивных веществ провоцирует:

нарушение работы нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем;

риск умственной деградации

болезни печени, почек и ЖКТ.



Помните: на смену любой наркотической эйфории всегда придут боль, страдание и даже летальный исход. Ни при каких условиях не впускайте психоактивные вещества в свою жизнь и жизнь своих близких".

Фото: минздрав СО