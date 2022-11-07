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Врач предупредил о пагубном влиянии большого количества растительной пищи на почки

7 ноября 2022 21:41
108
Кроме того, значительно ухудшает работу почек избыточное поступление в пищу поваренной соли.

Употребление большого количества растительной пищи может оказать негативное влияние на здоровье почек. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказал «Газете.Ru» врач уролог-андролог высшей категории «СМ-Клиника» Александр Боршевецкий, сообщают "Известия".

По его словам, например, чрезмерное потребление в пищу свеклы, шпината, щавеля, грибов или фасоли может приводить к развитию мочекаменной болезни за счет содержащихся в этих продуктах оксалатов.

«Ранние» арбузы, парниковые овощи, как помидоры и огурцы, могут содержать химикаты, помогающие их раннему созреванию, частое употребление которых также может навредить», — пояснил Боршевецкий.

Кроме того, значительно ухудшает работу почек избыточное поступление в пищу поваренной соли. То же можно сказать и о злоупотреблении кофе, алкоголем, газированной водой и продуктами фастфуда, которые вредят всему организму в целом.

При этом, как добавил специалист, питаться исключительно «полезными» растительными продуктами не стоит, так как питание должно быть разнообразным и сбалансированным.

 

Фото:    ru.freepik.com

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