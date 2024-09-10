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Врач: половина луковицы в день поможет в профилактике ОРВИ

10 сентября 2024 19:37
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Лук способен нейтрализовать некоторое количество вирусов и бактерий в тканях, но полного обеззараживание не происходит.

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач Александр Умнов рассказал Life.ru, можно ли вылечить ОРВИ с помощью лука.

В луке содержится множество витаминов (А, С, РР, В1,2,9, Е), улучшающих работу органов и мобилизацию иммунной системы (иммуностимулирующее действие). Поэтому данный продукт можно назвать помощником в профилактике и лечении лёгких ОРВИ. Но именно как помощник, а не основное средство!

Лук способен нейтрализовать некоторое количество вирусов и бактерий в тканях, но полного обеззараживание не происходит, ибо кислотности данного продукта недостаточно для эффективной борьбы с патогенами в одиночку.

По мнению врача, одна луковица в день способна помочь вылечиться, а пол-луковицы в день поможет в профилактике заражения. В варёном виде лук также останется полезным продуктом.

 

Фото:  pxhere.com

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Здравоохранение
Лук способен нейтрализовать некоторое количество вирусов и бактерий в тканях, но полного обеззараживание не происходит.
10 сентября 2024  19:37
Врач: половина луковицы в день поможет в профилактике ОРВИ
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