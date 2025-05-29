Врач-онколог Кинель-Черкасской ЦРБ: между курением и развитием онкологических заболеваний существует прямая связь

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Врач-онколог центра амбулаторной онкологической помощи Кинель-Черкасской центральной районной больницы Дмитрий Изендеров:

"Между курением и развитием онкологических заболеваний существует прямая связь: чем больше человек выкуривает сигарет, тем выше у него вероятность возникновения рака.

Почему так происходит?

Табачный дым содержит огромное количество канцерогенов. Эти вещества способны повреждать ДНК различных клеток, что приводит к нарушению их размножения и дифференцировки. В результате чего некоторые клетки начинают быстро и бесконтрольно делиться, формируя раковую опухоль.

Курение в наибольшей степени способствует развитию рака легких и бронхов, как наиболее уязвимых перед табачным дымом органов. Однако канцерогенные вещества из дыма попадают и в желудочно-кишечный тракт со слюной, водой и едой. Это влияет на вероятность развития злокачественных новообразований пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки. Также канцерогены способны распространяться по организму с кровотоком, оседая на всех слизистых оболочках. Поэтому у курящих людей может возникнуть рак печени, поджелудочной железы, мочевого пузыря, почек и шейки матки.

Почему нельзя курить людям, у которых уже диагностирована онкология?

Пациенты часто не осознают, что продолжение курения напрямую влияет на результат лечения и резко снижает шансы человека на достижение ремиссии.

Курение вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательной системы, приводя к их воспалению. У человека, бросившего курить, в течение года проходит кашель, одышка, отхождение мокроты".

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