Врач-офтальмолог рассказала, с какими причинами может быть связано ощущение песка в глазах

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Ощущение «песка в глазах» является распространенной жалобой, с которой пациенты обращаются к офтальмологам. Вместе с этим пациенты нередко описывают такие симптомы, как жжение, резь, дискомфорт, чувство инородного тела или сухость глаз. О том, с какими причинами могут быть связаны эти неприятные ощущения, «Известиям» рассказала врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

В частности, подобные симптомы могут быть вызваны воспалением или раздражением слизистой оболочки глаза — конъюнктивы, а также роговицы. Причины этого состояния бывают разными, но одной из наиболее частых является синдром сухого глаза.

«Развитие этого синдрома может быть связано с изменением состава слезной жидкости, что, в свою очередь, может быть обусловлено дисфункцией мейбомиевых желез, гормональными изменениями, воспалением слезных желез, а также снижением частоты моргания при длительной зрительной нагрузке на близком расстоянии (например, при работе за компьютером, использовании смартфона, чтении, работе с мелкими деталями и т. д.)», — рассказала офтальмолог.

Кроме того, причиной развития синдрома сухого глаза нередко становятся контактные линзы при нарушении правил их эксплуатации, таких как нерегулярная обработка или неправильное снятие и надевание.

Также, по словам офтальмолога, неприятные ощущения в глазах могут быть вызваны различными инфекционными и аллергическими заболеваниями, включая конъюнктивит, блефарит и кератит. Эти состояния, помимо ощущения песка, жжения и рези, сопровождаются покраснением, зудом, усиленным слезотечением, выделениями из глаз и светобоязнью.

Также врач обратила внимание, что подобные симптомы могут быть вызваны побочным действием определенных лекарственных препаратов, например, некоторых глазных капель, а также антигистаминных или гормональных препаратов.

Помимо этого, как заметила врач, нередко причиной таких ощущений является механическое повреждение глазного яблока или попадание в глаз инородных частиц. Однако чаще всего первичным симптомом становится острая боль, резь или слезотечение, а ощущение песка в глазах проявляется после.

«При появлении чувства песка в глазах необходимо обратиться к офтальмологу, чтобы определить точную причину дискомфорта и получить грамотное лечение», — подытожила Миргородская.

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