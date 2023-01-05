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Врач: одна из самых опасных ошибок при обморожении — растирание снегом

5 января 2023 16:20
149
Советы при обморожении.

Одна из самых опасных ошибок при обморожениях — растирание снегом, приводящее к дальнейшему повреждению тканей, сообщил РБК кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин.

«Если мы будем растирать кожу снегом, мы еще сильнее себя охладим, еще и кожу повредим, так как фактически будем ее резать крошечными осколками, которыми являются снежинки. Поэтому прыгаем, бегаем, согреваемся, машем руками и суем руки в подмышки», — порекомендовал он.

Нередко в случае обморожения люди остаются на холоде, такие действия очень опасны, заявила в разговоре с РБК врач-дерматолог Центра аппаратной косметологии «Люмиренс» Татьяна Егорова. Если с человеком случилось обморожение, важно зайти в сухое теплое место, защититься от ветра и как можно больше двигаться.

«Страшно, если нет возможности уйти в помещение. Например, если человек находится в лесу. Главное в такой ситуации — физическая нагрузка. Ни в коем случае нельзя останавливаться и тем более засыпать, необходимо продолжать физическую нагрузку и, насколько это возможно, защищаться от ветра», — уточнила она.

«На первой и второй стадии обморожения хочется двигаться, а третья степень уже вызывает угнетение нервной системы, появляется сонливость — самая страшная вещь. Мозг «засыпает», метаболизм останавливается», — отметил Кондрахин. Но бездействие на морозе может привести к потере конечности или даже смерти. «Желательно, чтобы с собой в холодное время года всегда были спички и зажигалка. Если есть угроза сильного обморожения, можно и нужно вызывать МЧС», — советует он.

В случае обморожения предпринимать меры необходимо как можно раньше, чтобы не допустить потери чувствительности пострадавшего органа, советуют врачи. «Для обморожения характерны покраснение, онемение, побеление, посинение кожи. На последней стадии появляются язвы. Ощущение холода возникает с самого начала, потом появляется ощущение легкого покалывания. Если ничего не сделать, то возникает болезненность, а за ним онемение, уже ничего не чувствуешь», — конкретизирует Егорова.

Обморожениям подвержены прежде всего пальцы, уши и нос, это связано с устройством кровеносной системы, отметил Кондрахин. «Первый признак — колющее ощущение в пальцах. Это сигнал того, что нарушен кровоток. Верхние и нижние конечности от центра располагаются достаточно далеко. Когда мы теряем тепло, первым делом организм дает в пострадавшую часть больше крови и начинает закрывать капилляры. Следующим этапом наступает посинение конечностей. Грубо говоря, вначале все красное, потом все синее», — перечисляет он.

Существуют четыре стадии обморожения. «Первая стадия — покраснение, дальше идет вторая стадия, когда образуются пузыри: под кожей, как при ожоге, образуется небольшой отек. Следом идет обморожение третьей степени: страдают кожа, подкожный жир, мышцы. Если образовался пузырь, он становится больше выражен. На четвертой стадии конечность полностью перестает функционировать, человек ее фактически не ощущает», — уточнил медик.

Он обращает внимание, что процесс обморожения у детей и взрослых значительно отличается и очень опасно не учитывать это. «У детей подкожно-жировая клетчатка до года развита хорошо, потом страдает. Дети не воспринимают правильно охлаждение организма, они не могут свои ощущения перевести на язык. Они не осознают степень опасности определенных симптомов и могут не заметить обморожение, пока не появится боль. Поэтому на детей в этом плане нужно обратить особенное внимание, обеспечить их дополнительной одеждой, а также всегда зимой иметь с собой средство согрева», — заключил специалист.

 

Фото:   ru.freepik.com

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