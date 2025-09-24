Я нашел ошибку
Главные новости:
Почему возникает такое состояние и как его избежать.
Врач-невролог рассказала о причинах появления сонного паралича
При направлении потребителем соответствующего отказа.
Автоматическое продление онлайн-подписок планируется запретить
Комплекс ГТО помогает вовлечь широкие слои населения в систематические занятия физкультурой и спортом.
Сборная региона отправляется на всероссийский фестиваль ГТО среди школьников в «Артек»
Некоторые песни исполнительницы давно уже ушли на фронт и поддерживают наших бойцов в зоне СВО.
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
МРОТ в РФ вырастет более чем на 20%.
С 2026 года МРОТ в России составит 27093 рубля
Самые длинные праздники будут с 31 декабря по 11 января.
Как россияне будут отдыхать в 2026 году
По тактическому замыслу, огонь вспыхнул на втором этаже в комнате для приема пищи в результате короткого замыкания.
В Самаре пожарные провели учение в здании банка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-невролог рассказала о причинах появления сонного паралича

24 сентября 2025 22:46
110
Почему возникает такое состояние и как его избежать.

Неприятное состояние, когда, просыпаясь посреди ночи, понимаешь, что не можешь пошевелиться, на груди давит невидимая тяжесть, рядом мерещится тень, а сердце готово выпрыгнуть из груди — это называется «сонный паралич».  О том, почему оно возникает и как его избежать  рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Сюзанна Херимян, пишут "Известия" со ссылкой на «Газету.Ru».

«Сонный паралич — это кратковременное состояние, которое возникает при засыпании или чаще при пробуждении. Мозг уже проснулся и осознает окружающую обстановку, а вот тело еще спит: мышцы остаются полностью обездвиженными», — рассказала она.

Основные причины сонного паралича - нерегулярный график сна, стресс и недосыпание, резкая смена часовых поясов, стресс и тревожность. Статистически большинство эпизодов случаются во время сна на спине.

Врач-невролог порекомендовала соблюдать несколько правил, чтобы свести риск проявления к минимуму, а именно следует наладить режим сна, спать достаточно — норма для взрослого человека 7–9 часов, ограничить стимуляторы в виде кофе, крепкого чая, энергетиков и тяжелой пищи. Также необходимо уменьшить стресс и создать ритуал для отхода ко сну.

Врач дала совет, что делать, если сонный паралич уже случился. Главное — не паниковать, сосредоточиться на дыхании, оно остается под контролем, и пробовать пошевелить пальцами рук или ног, глазами, языком. Часто данные действия помогают быстрее «разбудить» тело, отметила врач.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Чувствую востребованность и возможность применять знания".
24 сентября 2025, 17:41
«Земский доктор»: коллектив Кинельской ЦРБ пополнился молодым врачом-кардиологом
"Чувствую востребованность и возможность применять знания". Здравоохранение
189
Комплексное медицинское обследование будут проводить специалисты Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района.
24 сентября 2025, 15:26
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию и вакцинацию в рамках акции «Дни здоровья в МЕГЕ»
Комплексное медицинское обследование будут проводить специалисты Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района. Здравоохранение
222
При низком уровне гемоглобина  у людей появляются слабость, головокружения, ухудшается внимание, снижается иммунитет, а сердце работает с повышенной нагрузкой.
23 сентября 2025, 20:06
Врач-эксперт назвала повышающие гемоглобин продукты
При низком уровне гемоглобина  у людей появляются слабость, головокружения, ухудшается внимание, снижается иммунитет, а сердце работает с повышенной... Здравоохранение
495
Здравоохранение
Почему возникает такое состояние и как его избежать.
24 сентября 2025  22:46
Врач-невролог рассказала о причинах появления сонного паралича
110
24 сентября 2025  17:41
«Земский доктор»: коллектив Кинельской ЦРБ пополнился молодым врачом-кардиологом
196
Комплексное медицинское обследование будут проводить специалисты Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района.
24 сентября 2025  15:26
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию и вакцинацию в рамках акции «Дни здоровья в МЕГЕ»
228
Порядка 400 жителей села Ореховка будут получать медицинскую помощь в современных условиях
24 сентября 2025  11:59
Порядка 400 жителей села Ореховка будут получать медицинскую помощь в современных условиях
201
При низком уровне гемоглобина  у людей появляются слабость, головокружения, ухудшается внимание, снижается иммунитет, а сердце работает с повышенной нагрузкой.
23 сентября 2025  20:06
Врач-эксперт назвала повышающие гемоглобин продукты
498
Порядка 400 местных жителей будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
23 сентября 2025  18:32
Завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики села Ореховка Алексеевского района
439
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
23 сентября 2025  16:31
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
498
Мозг постоянно требует поступления новой информации.
23 сентября 2025  14:58
Самарский врач-гериатр рассказала, какие 5 главных рекомендаций выделяют для активного долголетия
466
В Кировском районе Самары привели в порядок 13 школьных медицинских кабинетов
23 сентября 2025  13:56
В Кировском районе Самары привели в порядок 13 школьных медицинских кабинетов
365
Благодаря программе «Земский доктор» к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист
23 сентября 2025  13:49
Благодаря программе «Земский доктор» к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист
395
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15208
Весь список
В центре внимания
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
124
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
252
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
238
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
271
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
448
Весь список