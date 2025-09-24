Врач-невролог рассказала о причинах появления сонного паралича

110

Неприятное состояние, когда, просыпаясь посреди ночи, понимаешь, что не можешь пошевелиться, на груди давит невидимая тяжесть, рядом мерещится тень, а сердце готово выпрыгнуть из груди — это называется «сонный паралич». О том, почему оно возникает и как его избежать рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Сюзанна Херимян, пишут "Известия" со ссылкой на «Газету.Ru».

«Сонный паралич — это кратковременное состояние, которое возникает при засыпании или чаще при пробуждении. Мозг уже проснулся и осознает окружающую обстановку, а вот тело еще спит: мышцы остаются полностью обездвиженными», — рассказала она.

Основные причины сонного паралича - нерегулярный график сна, стресс и недосыпание, резкая смена часовых поясов, стресс и тревожность. Статистически большинство эпизодов случаются во время сна на спине.

Врач-невролог порекомендовала соблюдать несколько правил, чтобы свести риск проявления к минимуму, а именно следует наладить режим сна, спать достаточно — норма для взрослого человека 7–9 часов, ограничить стимуляторы в виде кофе, крепкого чая, энергетиков и тяжелой пищи. Также необходимо уменьшить стресс и создать ритуал для отхода ко сну.

Врач дала совет, что делать, если сонный паралич уже случился. Главное — не паниковать, сосредоточиться на дыхании, оно остается под контролем, и пробовать пошевелить пальцами рук или ног, глазами, языком. Часто данные действия помогают быстрее «разбудить» тело, отметила врач.

Фото: freepik.com