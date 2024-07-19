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Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина: как сохранить здоровье головного мозга

19 июля 2024 14:55
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Постоянная умственная деятельность. Мозговая активность не только способствует рождению новых нейронных связей, но и генерирует клетки.

Врач-невролог высшей квалификационной категории консультативной поликлиники Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, специалист центра лечения демиелинизирующих заболеваний Михаил Курапов:

"Снижение памяти, внимания и возможности мыслить называется когнитивными нарушениями. С возрастом мы все начинаем думать чуть медленнее или забывать, куда положили очки. При этом есть примеры экстраординарно высокого уровня интеллекта в возрасте 90-100 лет. Таких людей называют «супер-эйджеры», что же их всех объединяет?

Здоровое питание, полноценный сон и активность на свежем воздухе. Эти три компонента помогут Вам позаботиться о здоровье. Употребляйте в пищу фрукты, овощи, орехи, рыбу, оливковое масло. Эти продукты уменьшают вероятность возникновения когнитивных нарушений.

Откажитесь от зависимостей! Курение всегда делает кровь более густой и увеличивает риск инфаркта, инсульта и снижения памяти. Приём крепкого алкоголя уже в дозе более 100 граммов в сутки значительно увеличивает сосудистые риски.

Физическая активность. Она благоприятно влияет на работу головного мозга. Постоянные занятия физической активностью положительно влияют на образование новых мелких кровеносных сосудов, которые доставляют мозгу обогащенную кислородом кровь. Также физические упражнения стимулируют развитие новых нервных клеток, укрепляют связи (синапсы) между нейронами мозга. Как результат – головной мозг становится более эффективным, гибким, продуктивным и более производительным, он быстро адаптируется к различным изменениям окружающей среды. Кроме этого у человека нормализуется уровень холестерина и сахара в крови. Также очень полезна игровая активность – перекидывание мяча с ребёнком, теннис или йога, зачастую более полезны чем отгадывание 5-го кроссворда в день.

Постоянная умственная деятельность. Мозговая активность не только способствует рождению новых нейронных связей, но и генерирует клетки. То есть появляется функциональный запас, который гарантирует защиту организма от потери этих важнейших клеток в будущем. Необходимо много читать и учиться в любом возрасте, а также больше общаться с новыми людьми.

Также для сохранения здоровья обязательно необходимо проходить медицинские осмотры и диспансеризацию. Следить, чтобы на головной мозг не действовали повреждающие факторы: высокий холестерин, повышение сахара, выраженные колебания артериального давления, нарушения ритма сердца, формирование атеросклеротических бляшек в сосудах.

Все это поможет взять под контроль и изменять факторы жизни таким образом, чтобы сохранить ясный ум и активность в любом возрасте!".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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