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Врач-нефролог рассказала о пользе граната в борьбе с раком

6 июня 2022 23:19
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Нефролог Ольга Бердникова: гранат и его сок способствуют гибели раковых клеток.

Гранат и его сок полезны в борьбе с онкологическими болезнями, так как способствуют гибели раковых клеток. Об этом 6 июня сообщила врач-нефролог Ольга Бердникова, пишут "Известия".

«Свойства гранатового сока в отношении борьбы с онкологическими патологиями связаны с эллаговой кислотой. Эта кислота препятствует делению раковых клеток в организме, вызывает такое явление, как апоптоз — естественная гибель опухолевых клеток. Это исследовано в лабораториях, поэтому польза гранатового сока в противоопухолевом действии однозначно доказана», — сказала она в интервью изданию «Доктор Питер».

Кроме того, гранат и его сок полезны для гипертоников, так как положительно воздействуют на сосуды и могут снижать давление, добавила эксперт.

«Для оздоровления начинайте с разбавленного свежевыжатого сока (1/2 стакана воды на 1/2 сока). Концентрированный напиток, особенно ежедневно, пить не стоит», — рекомендовала Бердникова.

По словам врача, магазинные соки полезными свойствами не обладают, так как подвергаются переработке и стерилизации.

Следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

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