Врач назвала опасные после разогревания в микроволновке продукты

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Продукты с содержанием жиров, в том числе молоко, могут получать вредные свойства после разогревания в СВЧ-печи. Об этом заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

«Микроволновка — это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров. Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров. — Ред.)», — сказала эксперт.

То же касается и детского питания на молочной основе, подчеркнула она в интервью радио Sputnik.

По словам врача, особую опасность для здоровья после разогревания имеет фастфуд. Мойсенко отмечает, что натуральные жиры при разогревании в микроволновке становятся трансжирами, а если продукт изначально содержит трансжиры, то они могут перейти в токсическую форму, пишут "Известия".

Разогревать без опаски для самочувствия и здоровья можно хлеб или крупы без жира, уточняет диетолог. А то, что не подходит для СВЧ-печи, можно разогреть на электрической или газовой плите, рекомендует Мойсенко. Однако разогревать продукты стоит только один раз. Повторный нагрев неполезен для любого продукта, даже воды, подчеркнула эксперт.