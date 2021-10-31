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Врач назвал способы борьбы с метеозависимостью

31 октября 2021 10:21
247
Врач назвал способы борьбы с метеозависимостью

Побороть метеозависимость могут помочь регулярные занятия спортом, правильное питание, а также прием контрастного душа. Об этом рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, другие закаливающие процедуры, зарядку, необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания. Следует включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы», — цитирует врача «РИА Новости» 31 октября.

Он пояснил, что контрастный душ необходим для тренировки сосудов особенно чувствительных к изменениям погоды людей.

Также, по словам Тяжельникова, нужно постараться не нервничать и не переутомляться.

20 октября врач-терапевт Анастасия Луканина заявила о том, что изменение погодных условий не влияет на здоровье. По ее словам, в международной классификации болезней отсутствуют данные о метеочувствительности или метеозависимости.

Как отметила эксперт, причинами плохого самочувствия могут являться сопутствующие патологии, например, ошибки в питании. Упадок сил, боли в суставах, бессонница и головная боль, которые нередко связывают с переменой погоды, на самом деле может быть мигренью либо болью от напряжения, пишут "Известия".

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