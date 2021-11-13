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Врач назвал необходимый для похудения продукт

13 ноября 2021 10:24
163
Врач назвал необходимый для похудения продукт

При похудении следует включить в рацион достаточное количество клетчатки, так как отруби помогают снизить вес. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков.

«Используя клетчатку, мы обеспечиваем себе ощущение сытости, что очень важно, если вы планируете сбросить лишний вес», — отметил Ковальков на YouTube-канале своей клиники коррекции веса.

Как заявил доктор медицинских наук, пищевые волокна частично блокируют всасывание жиров и нормализуют пищеварительные процессы, помогая вывести шлаки и токсины из организма.

Врач посоветовал употреблять углеводы вместе с клетчаткой, так как она тормозит усвоение сахара. По его словам, если съесть шоколад, закусив его горстью отрубей, усвоение углеводов из десерта снизится примерно на 20%.

«Также клетчатка способна снизить уровень глюкозы в крови. Есть данные, что клетчатка может задерживать усвоение глюкозы. Так что такая пища является еще и профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил специалист.

Диетолог рассказал о норме потребления клетчатки в день — 50 гр. При этом лучше всего с каждым днем увеличивать количество потребляемого волокна, чтобы не вызвать дискомфорт в кишечнике.

Однако при наличии противопоказаний, например, при дивертикулезе кишечника, гастрите, язве желудка, перед употреблением отрубей лучше проконсультироваться с врачом.

Ранее, 10 ноября, диетолог Юлия Половинская рассказала, что пастилу и мармелад без добавленного сахара можно есть без опасений вреда здоровью. Как она отметила, натуральные сладости не принесут вреда организму, ведь ему необходима глюкоза, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com

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