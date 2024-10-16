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Врач: "Маммографию и УЗИ жительницы региона могут пройти в рамках диспансеризации и профосмотров"

16 октября 2024 14:22
77
Возникновение рака молочной железы не имеет какой-то одной причины, на развитие заболевания влияет комплекс факторов.

О том, на что стоит обратить внимание каждой женщине, рассказывает заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного клинического онкологического диспансера, к.м.н. Татьяна Золотарева:

«Возникновение рака молочной железы не имеет какой-то одной причины, на развитие заболевания влияет комплекс факторов. Среди них стоит отметить наличие вредных привычек, низкая физическая активность в сочетании с избыточной массой тела, длительный прием гормона эстрогена, поздние роды или их отсутствие, раннее начало менструации, поздний климакс.

Особое внимание стоит обратить на наличие диагностированных злокачественных новообразований у ближайших родственников – мам, бабушек.

Доброкачественные новообразования, такие как мастопатия, кисты, фибромы и фиброаденомы также требуют повышенного внимания. Опасны ушибы и травмы молочных желез.

Для раннего выявления опухолей молочных желез применяются:
маммография – один раз в два года для женщин старше 40 лет
ультразвуковое исследование – для женщин моложе 40 лет.

 И маммографию, и УЗИ жительницы региона могут пройти в рамках диспансеризации и профосмотров.

При этом каждой женщине стоит ежемесячно проводить самостоятельное обследование груди, которое поможет выявить изменения в молочной железе.

Симптомы, после обнаружения которых стоит обратиться к врачу:
уплотнение в молочной железе
отечность кожи в виде «лимонной корки»
 выделение жидкости
увеличение лимфатических узлов в подмышечных областях и др.

Стоит уделить немного времени для проведения обследования, чтобы не пропустить развитие коварного заболевания».

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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Врач: "Маммографию и УЗИ жительницы региона могут пройти в рамках диспансеризации и профосмотров"
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