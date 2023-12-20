Врач-кардиолог предупредил об опасности приема корвалола и валокордина при сердечных заболеваниях

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Врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев 19 декабря предупредил об опасности приема корвалола и валокордина при сердечных заболеваниях. Так он прокомментировал доклад «Демография 2030», опубликованный на сайте Общественной палаты РФ, в котором предлагается продавать аптечные жидкости, содержащие более 30% этилового спирта, в определенные часы по аналогии с алкоголем, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» Конев выразил мнение, что корвалол и валокордин следует запретить к продаже, поскольку фенобарбитал, который входит в их состав, обладает большим количеством побочных эффектов. Он подчеркнул, что в основе этих препаратов снотворные и седативные компоненты, не оказывающие никакого влияния на сосуды сердца.

«Я считаю, что даже опасно принимать такие препараты при истинных сердечных приступах. Принимая их, человек успокаивается, боль нивелируется, а процесс продолжается, это может закончиться трагически», — указал врач.

По словам Конева, несмотря на то что корвалол и валокордин многие считают полезными при болезнях сердца, официально сердечными препаратами они не являются.