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Врач: как восстановить режим после праздников

9 января 2023 14:49
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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о пяти шагах на пути к ЗОЖ.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о пяти шагах на пути к ЗОЖ:

 Нормализация сна

Ночной сон менее 8 часов приводит к тому, что на следующий день человек съедает на 200-300 ккал больше, чтобы поддерживать себя в тонусе;

Важной составляющей здорового сна является рутинная подготовка: горячий душ, несколько страниц любимой книги, отказ от гаджетов.

 Нормализация питания

Ешьте больше овощей и фруктов, включите в рацион 20 граммов орехов ежедневно и рыбу 2 раза в неделю.

Планирование физической активности

Лишний раз пройдитесь или поднимитесь по лестнице, запишитесь (и не забудьте сходить на тренировку) в бассейн.

Количество пройденных шагов в течение дня не должно быть менее 10 000.

Каждые 15 мин необходимо вставать из-за компьютерного стола и сделать разминку (3-5мин)

Мониторирование изменений

Необходимо измерять промежуточные результаты: например, производить замеры веса и окружности талии 1 раз в неделю

Будьте аккуратны при введении новых привычек

Лучше действовать поступательно, начав и укрепившись в системе питания, переходить к расширению физической активности.

Можно сначала наладить сон в течение 1-2 недель с переходом на нормализацию питания.

 

Фото:   ru.freepik.com

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