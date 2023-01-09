Врач: как восстановить режим после праздников

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о пяти шагах на пути к ЗОЖ:
Нормализация сна
Ночной сон менее 8 часов приводит к тому, что на следующий день человек съедает на 200-300 ккал больше, чтобы поддерживать себя в тонусе;
Важной составляющей здорового сна является рутинная подготовка: горячий душ, несколько страниц любимой книги, отказ от гаджетов.
Нормализация питания
Ешьте больше овощей и фруктов, включите в рацион 20 граммов орехов ежедневно и рыбу 2 раза в неделю.
Планирование физической активности
Лишний раз пройдитесь или поднимитесь по лестнице, запишитесь (и не забудьте сходить на тренировку) в бассейн.
Количество пройденных шагов в течение дня не должно быть менее 10 000.
Каждые 15 мин необходимо вставать из-за компьютерного стола и сделать разминку (3-5мин)
Мониторирование изменений
Необходимо измерять промежуточные результаты: например, производить замеры веса и окружности талии 1 раз в неделю
Будьте аккуратны при введении новых привычек
Лучше действовать поступательно, начав и укрепившись в системе питания, переходить к расширению физической активности.
Можно сначала наладить сон в течение 1-2 недель с переходом на нормализацию питания.
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