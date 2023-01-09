Врач: как восстановить режим после праздников

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о пяти шагах на пути к ЗОЖ:



Нормализация сна



Ночной сон менее 8 часов приводит к тому, что на следующий день человек съедает на 200-300 ккал больше, чтобы поддерживать себя в тонусе;



Важной составляющей здорового сна является рутинная подготовка: горячий душ, несколько страниц любимой книги, отказ от гаджетов.



Нормализация питания



Ешьте больше овощей и фруктов, включите в рацион 20 граммов орехов ежедневно и рыбу 2 раза в неделю.



Планирование физической активности



Лишний раз пройдитесь или поднимитесь по лестнице, запишитесь (и не забудьте сходить на тренировку) в бассейн.



Количество пройденных шагов в течение дня не должно быть менее 10 000.



Каждые 15 мин необходимо вставать из-за компьютерного стола и сделать разминку (3-5мин)



Мониторирование изменений



Необходимо измерять промежуточные результаты: например, производить замеры веса и окружности талии 1 раз в неделю



Будьте аккуратны при введении новых привычек



Лучше действовать поступательно, начав и укрепившись в системе питания, переходить к расширению физической активности.



Можно сначала наладить сон в течение 1-2 недель с переходом на нормализацию питания.

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