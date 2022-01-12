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Врач из Самары Александра Храмова стала лауреатом Всероссийского конкурса

12 января 2022 13:15
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Врач из Самары Александра Храмова стала лауреатом Всероссийского конкурса

Всероссийский конкурс "Святость материнства" проходит в стране шестой год подряд. В номинации «Лучший врач акушер-гинеколог по работе с женщиной в ситуации репродуктивного выбора» первое место заняла врач акушер-гинеколог Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Александра Храмова.  

Главная цель конкурса - защита материнства и детства, повышение рождаемости за счет сохранения беременности у женщин, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора. В конкурсе принимают участие государственные и муниципальные медицинские организации, учреждения социального обслуживания, врачи акушеры-гинекологи, психологи (медицинские психологи), специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время беременности.

В 2021 году оргкомитет принял 292 заявки. Среди победительниц конкурса уже не первый раз - медицинский работник из Самарской области.

«Свою главную задачу я вижу в том, чтобы сохранить право женщины на материнство, - рассказала Александра Храмова. - Проводя прием, я пытаюсь помочь беременным преодолеть растерянность, неуверенность в собственных силах, трудную жизненную ситуацию, в которой оказываются женщины в силу разных обстоятельств. Но для женщины нет ничего важнее материнства, будущего ребенка, и я стараюсь помочь ей понять это. В день, когда я уезжала на церемонию награждения, я вела утренний прием в поликлинике, и мне удалось отговорить еще одну женщину от непоправимой ошибки. Она приняла решение сохранить ребенка. Я взяла ее под наблюдение, поставила на учет по беременности и родам и с легким сердцем отправилась в Кремль, где проходило вручение дипломов. Это была 50-я женщина, которая за 5 лет моей работы в поликлинике отказалась от прерывания беременности, чтобы сохранить жизнь еще не рожденному человеку, своему ребенку».

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