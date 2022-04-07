Врач-инфекционист предупредил о начале сезона клещей

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В регионах России сезон активности клещей начинается в разное время: это связано с разницей температур и началом весны. Во многих регионах уже началось потепление, можно ли говорить о начале сезона клещей? Опасны ли они сейчас? Нужна ли прививка от клещевого энцефалита и кому? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист «Инвитро».

Когда начинается сезон клещей? В какой период клещи наиболее опасны и почему?

Сезон клещей, как и сезон дождей на большей части территории России начинается в апреле. В этом году «Инвитро» уже зафиксировала обращения пациентов после укуса для исследования клещей на инфекции. Среднесуточные температуры становятся выше 0 ℃, клещи выходят из состояния спячки и, голодные, выползают на охоту. Именно в этот период клещи наиболее опасны. Конкретно – весной, когда сходит снег и наступает плюсовая температура, в том числе ночью. Кровь им нужна для размножения, так как голодные клещи не спариваются. Поэтому весна – время, в которое высока вероятность быть укушенным клещом. Второй пик наибольшей вероятности быть укушенным – сентябрь, перед залеганием в спячку клещи также активируются.

Кому нужна прививка от клещевого энцефалита? Чем вообще опасен клещевой энцефалит для взрослых и детей?

Прививка от КЭ нужна всем, у кого есть потенциальный риск быть укушенным клещом, независимо от возраста. Да, инфицированность вирусом клещевого энцефалита этих насекомых намного ниже, чем, например, возбудителем боррелиоза. Однако проблема в том, что клещевой энцефалит не лечится ничем . Если человек инфицировался, то существует вероятность развития среднетяжелой и тяжелой формы данного заболевания. Тяжелые формы дают достаточно высокий процент инвалидизации и летальности. Никаких лекарственных препаратов, предотвращающих эти исходы при развитии заболевания, нет. Кроме того, после тяжелых и среднетяжелых форм КЭ, процесс может не остановиться, а приобрести хроническое прогрессирующее течение, неизбежно заканчивающееся летальным исходом.

Единственное, что предотвращает развитие тяжелых форм практически на 100 % – вакцинация. Вакцинированный человек при укусе инфицированного вирусом энцефалита клеща может заболеть, хотя это бывает очень редко. Но даже в этом, худшем случае у него разовьется лихорадочная форма КЭ – самая легкая, проходящая без последствия и заканчивающаяся выздоровлением.

В России вакцинация от КЭ показана взрослым и детям 3 лет и старше, по показаниям. Она не входит в обязательный календарь прививок. Но, к сожалению, ареал распространения клещей по территории страны с каждым годом расширяется. Соответственно, расширяется и присутствие инфицированных клещей. Заболеваемость клещевым энцефалитов сейчас регистрируется в тех областях РФ, где, к примеру, 10 лет назад о нем и не слышали.

Есть страны, где вакцинация от КЭ введена в обязательный календарь прививок. Например, Австрия, на территории которой уже давно сформировался эндемичный очаг европейского варианта клещевого энцефалита. Там вакцинация начинается с года, ей подлежат все дети. Заболеваемость клещевым энцефалитом в Австрии, несмотря на широкое распространение клещей – практически нулевая.

Когда лучше делать эту прививку? Как часто (например, ежегодно, перед посещением определенных регионов и т.п.)?

Вакцинация от КЭ – процесс изученный и отлаженный. Первые прививки (первичная вакцинация) проводятся осенью или зимой, в период наименьшей вероятности быть укушенным клещом. Вводятся две вакцины с интервалом в 1 месяц. Важно, чтобы между введением второй дозы и «опасным» временем (когда есть высокий риск укуса) прошло не меньше 2 недель. Поэтому, например, допустимо начать вакцинацию в феврале – начале марта, соответственно 2 дозу поставить через месяц. И к сезону активности клещей в апреле-начале мая (в зависимости от средней температуры весны) иммунная система выработает полноценный и напряженный ответ.

Далее, через 6-12 месяцев после введения второй дозы – ставится 3 доза вакцины, для продления иммунного ответа. Затем идет ревакцинация в среднем каждые 3 года. Но перед ревакцинацией можно проверить уровень антител к вирусу клещевого энцефалита – если он высокий, ревакцинацию можно отложить.

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