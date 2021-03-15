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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, чего нельзя делать при ОРВИ

15 марта 2021 23:13
43
Медик предостерег от соблюдения постельного режима, а также призвал зрителей не принимать противовирусные лекарства.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как он лечится от вирусных инфекций, и объяснил, чего не стоит делать при заболевании, передает РИА Новости.

Медик предостерег от соблюдения постельного режима, а также призвал зрителей не принимать противовирусные лекарства, в эффективность которых он не верит. Вместо этого Комаровский предложил свой вариант лечения.

"Много, много пить, вот это через не хочу. Литрами. Чай, компот, проще всего — чай, много чая. <…> Одеваемся тепло, в комнате максимально прохладно. Прохладно — это идеально где-то около 20 градусов для меня, вот это комфортная температура", — объяснил он.

Также Комаровский добавил, что следует промывать нос солевыми растворами для орошения под давлением. По его словам, это средство намного лучше справляется, чем сосудосуживающие капли.

 

Фото из открытых источников

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Комментарии

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