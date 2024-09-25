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Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе и вреде картофеля

25 сентября 2024 20:31
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Она отметила, что картофель богат углеводами, витаминами и минералами. Вопреки распространенному мнению, он считается низкокалорийным продуктом.

Гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде картофеля

Врач Кашух: картофель благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы

Картофель — один из самых популярных и доступных овощей в мире, он составляет основу многих блюд. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям» о его пользе и вреде.

Она отметила, что картофель богат углеводами, витаминами и минералами. Вопреки распространенному мнению, он считается низкокалорийным продуктом.

«В 100 г сырого картофеля содержится не более 80 ккал. Основной компонент овоща — это крахмал, который составляет около 17% массы клубня. Также в картофеле есть клетчатка, белки и совсем немного жиров. Кроме того, в нем содержится витамин C, витамины группы B, калий, магний, фосфор и железо. Правда, в небольших количествах», — заметила врач.

По ее словам, клетчатка из картофеля нормализует работу кишечника и поддерживает здоровую микрофлору в нем. Калий благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, помогает регулировать артериальное давление, а также способствует выведению лишней жидкости из организма. Витамин C помогает клеткам бороться с окислительным стрессом, защищает их от повреждений, поддерживает работу иммунной системы, уточнила Кашух.

Гастроэнтеролог указала на то, что картофель содержит преимущественно быстрые углеводы, которые насыщают ненадолго и приводят к резкому скачку уровня сахара в крови. Это может быть проблемой для людей с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, а также для тех, кто стремится похудеть.

«Питательные вещества в картофеле полезны для здоровья. Однако то, насколько полезным будет картофель, зависит от того, как он готовится, а также от других продуктов, с которыми его едят. Так, картофель, запеченный с брокколи и морковью, который идет на гарнир к курице, однозначно будет полезнее, чем порция картофеля фри в сочетании с чизбургером и молочным коктейлем», — объяснила она.

Лучшим способом приготовления картофеля считается варка, запекание или приготовление на пару, так как эти методы сохраняют максимальное количество витаминов и минералов, подчеркнула врач.

«Если готовить картофель с кожурой, то в нем, помимо питательных веществ, будет и ценная для пищеварения клетчатка. Менее полезным вариантом считается картофельное пюре (за счет добавления масла, молока, сливок или сметаны значительно увеличивается калорийность и содержание жиров в готовом блюде). При жарке на масле или приготовлении во фритюре повышается количество калорий и жиров, а также образуется потенциально канцерогенное вещество — акриламид», — предупредила Кашух.

Врач добавила, что для большинства людей картофель безопасен, главное — не есть зеленые и проросшие клубни. В позеленевших и проросших плодах содержится токсическое вещество соланин, которое может привести к пищевому отравлению. Употреблять такой картофель в пищу нельзя даже после обрезания подозрительных частей.

 

Фото:   pxhere.com

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Здравоохранение
Она отметила, что картофель богат углеводами, витаминами и минералами. Вопреки распространенному мнению, он считается низкокалорийным продуктом.
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