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Врач-гастроэнтеролог дала советы, как не переесть на Пасху

19 апреля 2022 09:41
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Врач-гастроэнтеролог дала советы, как не переесть на Пасху

Врач-гастроэнтеролог «Инвитро – Приволжье» Наталья Морозова рассказала, как вернуться к привычному рациону после поста без ущерба для здоровья и как правильно составить пасхальное меню. 

С медицинской точки зрения церковный пост – это диета с ограничениями в употреблении белковой пищи. И главное правило, о котором следует помнить при выходе из поста - к привычному рациону возвращаемся в течение 3–7 дней. Так как если резко перегрузить систему пищеварения, то можно столкнуться с диспепсическими явлениями: вздутие, боли или спазмы в животе, долгое переваривание пищи, метеоризм. Начать следует с небольших порций, 100–150 граммов и затем постепенно их увеличивать. Первое время употребляйте в пищу нежирные сорта мяса – курицы или говядины и лучше в отварном или запеченном виде, а любителям рыбы рекомендуется начать с трески или судака. Для лучшего усвоения белковой пищи употребляйте вместе с ней больше клетчатки в виде свежей зелени и овощных салатов. Кисломолочные продукты и натуральные соки также помогают подготовить организм к смене рациона. Исключите в первые дни жирные, жареные, копченые блюда и фастфуд и газировки. Если вы строго соблюдали правила и отказались от алкоголя, то стоит быть с ним максимально аккуратным, или сохранить это полезное для здоровья ограничение. 

Пост заканчивается празднованием Пасхи, поэтому все, кто строго соблюдал его, зачастую переедают за праздничным столом. В праздник можно съесть одно яйцо, чтобы вернуть в рацион пищу животного происхождения, немного пасхи, а куличи и другая выпечка должны быть вчерашнего приготовления, так как свежая выпечка тяжеловата для переваривания. Тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, желательно совсем отказаться от приема сдобы. 

Даже если вы не соблюдали строго пост, в день не стоит съедать больше 2–3 вареных яиц и хранить их можно не более двух дней в холодильнике. Постарайтесь не сочетать в одном приеме пищи разные животные белки. Например, с утра съешьте одно яйцо, днем кулич, а вечером можно праздничный ужин с рыбой или мясом. 

Рекомендую устраивать постные разгрузочные дни раз в месяц, но меню необходимо составлять вместе с врачом исходя из особенностей организма. А оценить результаты положительного воздействия постного меню на работу печени и жировой обмен, поможет лабораторная диагностика. 

Фото pixabay.com 

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