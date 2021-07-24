Врач-диетолог развеял популярные мифы о растворимом кофе

75

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев развеял популярные мифы о растворимом кофе, соообщают "Известия" со ссылкой на «Москва 24».

По словам специалиста, хороший растворимый кофе не уступает по качеству сваренному из перемолотых зерен.

«Хороший растворимый кофе будет таким же по качеству, как и хороший вареный кофе. В основе двух видов напитка лежат одни и те же зерна. Главное — смотреть на производителя», — заявил Арзамасцев.

Он отметил, что разный способ приготовления напитка совершенно не означает, что при производстве растворимого кофе использовалась какая-то химия.

Кроме того, врач рассказал, что миф о том, что от растворимого кофе нет «никакого толку» — неправда.

«Напротив, тонизирующий эффект, ради которого все пьют кофе по утрам, от растворимого напитка достигается скорее, нежели от вареного. Кофеин будет проникать в организм чуть быстрее», — объяснил Арзамасцев.

Фото из открытых источников