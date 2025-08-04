Врач-диетолог предупредил о вреде ежедневного употребления арбуза

123

Врач-диетолог Антон Поляков предупредил о вреде ежедневного употребления арбуза, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в понедельник, 4 августа, специалист пояснил, что это может привести к проблемам с печенью или ЖКТ. Собеседник издания отметил, что при наличии в арбузе токсичных веществ, например нитратов, возможно расстройство пищеварения. У людей с непереносимостью фруктозы арбуз может вызвать нагрузку на печень и даже кратковременную инсулинорезистентность.

Он подчеркнул, что разовое употребление, как правило, не опасно, но при ежедневном велика вероятность перегрузки организма фруктозой, особенно печени. Также существует риск отравления, если арбуз выращен в неблагоприятных экологических условиях.

Ранее в этот день врач Екатерина Демьяновская в беседе с РИАМО рассказала о возможных негативных последствиях употребления арбуза на ночь. По ее словам, содержащиеся в арбузе сахара быстро поступают в кровь, а вечером снижается чувствительность к инсулину. Лучше всего есть арбуз в первой половине дня. Вечером допустима лишь небольшая порция за 2–3 часа до сна, без сочетания с другими сладостями и большим количеством жидкости, сообщает RT.

Фото: pxhere.com