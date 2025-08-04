Я нашел ошибку
Главные новости:
И о негативных последствиях употребления арбуза на ночь.
Врач-диетолог предупредил о вреде ежедневного употребления арбуза
Водитель мотоцикла госпитализирован. 
ДТП в Приволжском районе: 17-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем Lada Kalina
Пешеход - мужчина 1977 г.р. скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
ДТП в Ленинском районе Самары: на переходе ул. Галактионовской мужчина попал под колеса автомобиля Land Cruiser
Среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.
Самарский спортсмен Буков Андрей - чемпион России по паралимпийскому велоспорту
К участию приглашаются учащиеся детских школ искусств от 5 до 18 лет, студенты лицеев, колледжей, училищ и вузов культуры и искусств России.
Объявлен прием работ для Всероссийского выставки-конкурса «Образ защитника Отечества в произведениях молодых художников»
В нём будут получать необходимую медицинскую помощь более 600 жителей Нижней Кондурчи и близлежащих населенных пунктов.
В селе Нижняя Кондурча Елховского района  идёт строительство модульного ФАПа
Все профилактические обследования защитники Отечества проходят в плановом порядке, включая консультации врачей узких специальностей.
Ветераны боевых действий прошли второй этап диспансеризации в Самаре
В Самаре ночью +20, +22°С, днем +29, +31°С.
5 августа в регионе ночью гроза, днем местами гроза, град, до +32°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.66
EUR 92.33
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-диетолог предупредил о вреде ежедневного употребления арбуза

4 августа 2025 23:25
123
И о негативных последствиях употребления арбуза на ночь.

Врач-диетолог Антон Поляков предупредил о вреде ежедневного употребления арбуза, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в понедельник, 4 августа, специалист пояснил, что это может привести к проблемам с печенью или ЖКТ. Собеседник издания отметил, что при наличии в арбузе токсичных веществ, например нитратов, возможно расстройство пищеварения. У людей с непереносимостью фруктозы арбуз может вызвать нагрузку на печень и даже кратковременную инсулинорезистентность.

Он подчеркнул, что разовое употребление, как правило, не опасно, но при ежедневном велика вероятность перегрузки организма фруктозой, особенно печени. Также существует риск отравления, если арбуз выращен в неблагоприятных экологических условиях.

Ранее в этот день врач Екатерина Демьяновская в беседе с РИАМО рассказала о возможных негативных последствиях употребления арбуза на ночь. По ее словам, содержащиеся в арбузе сахара быстро поступают в кровь, а вечером снижается чувствительность к инсулину. Лучше всего есть арбуз в первой половине дня. Вечером допустима лишь небольшая порция за 2–3 часа до сна, без сочетания с другими сладостями и большим количеством жидкости, сообщает RT.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В нём будут получать необходимую медицинскую помощь более 600 жителей Нижней Кондурчи и близлежащих населенных пунктов.
04 августа 2025, 20:43
В селе Нижняя Кондурча Елховского района  идёт строительство модульного ФАПа
В нём будут получать необходимую медицинскую помощь более 600 жителей Нижней Кондурчи и близлежащих населенных пунктов. Здравоохранение
177
Все профилактические обследования защитники Отечества проходят в плановом порядке, включая консультации врачей узких специальностей.
04 августа 2025, 20:15
Ветераны боевых действий прошли второй этап диспансеризации в Самаре
Все профилактические обследования защитники Отечества проходят в плановом порядке, включая консультации врачей узких специальностей. Здравоохранение
210
Включение большего количества растительного белка в рацион может способствовать увеличению продолжительности жизни, особенно для мужчин.
04 августа 2025, 17:58
Врач рассказала о способе увеличения продолжительности жизни с помощью растительного белка
Включение большего количества растительного белка в рацион может способствовать увеличению продолжительности жизни, особенно для мужчин. Здравоохранение
181
Здравоохранение
И о негативных последствиях употребления арбуза на ночь.
4 августа 2025  23:25
Врач-диетолог предупредил о вреде ежедневного употребления арбуза
123
В нём будут получать необходимую медицинскую помощь более 600 жителей Нижней Кондурчи и близлежащих населенных пунктов.
4 августа 2025  20:43
В селе Нижняя Кондурча Елховского района  идёт строительство модульного ФАПа
178
Все профилактические обследования защитники Отечества проходят в плановом порядке, включая консультации врачей узких специальностей.
4 августа 2025  20:15
Ветераны боевых действий прошли второй этап диспансеризации в Самаре
211
Включение большего количества растительного белка в рацион может способствовать увеличению продолжительности жизни, особенно для мужчин.
4 августа 2025  17:58
Врач рассказала о способе увеличения продолжительности жизни с помощью растительного белка
181
Компоненты грудного молока невозможно воспроизвести в условиях промышленного производства.
4 августа 2025  14:23
Самарский врач-неонатолог рассказала о влиянии грудного молока на здоровье ребёнка
277
В региональном минздраве прошла коллегия, посвященная вопросам межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи гражданам.
4 августа 2025  14:12
В Самарской области разрабатываются дополнительные мероприятия по увеличению продолжительности жизни
290
10% самарцев пользовались услугами телемедицины в течение последнего года
3 августа 2025  13:52
10% самарцев пользовались услугами телемедицины в течение последнего года
503
Боли в ногах после долгой ходьбы могут быть признаком атеросклероза.
2 августа 2025  20:56
Врач-кардиолог предупредил об опасности болей в ногах при ходьбе
653
В отделении помощь участникам СВО оказывается по 3 профилям, проводятся плановые и экстренные оперативные вмешательства, этапы реабилитации.
1 августа 2025  18:22
Регина Воробьева и Андрей Орлов посетили отделение Самарской больницы им. Н.И. Пирогова, где помощь получают участники СВО
899
Здесь можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут.
1 августа 2025  17:10
Жителей Нефтегорского и Сергиевского районов приглашают узнать свой ВИЧ-статус в мобильном пункте
559
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15017
Весь список
В центре внимания
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год.
4 августа 2025  16:58
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона
233
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
4 августа 2025  13:15
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
571
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
4 августа 2025  10:57
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
245
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
3 августа 2025  10:26
Вячеслав Федорищев поздравил работников ЖД Самарской области с Днем железнодорожника
515
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
2 августа 2025  13:50
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
452
Весь список