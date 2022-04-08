Врач дала советы аллергикам перед сезоном цветения: особое питание, смена одежды каждый день и закрытые окна

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Врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева рассказала, как аллергикам подготовиться к сезону цветения и дала рекомендации по питанию в связке с типами аллергенов.

Весной природа просыпается, а вместе с ней и аллергия. Пациенты с респираторной аллергией, поллинозом связывают этот сезон с необходимостью принимать лекарственные препараты, испытывая дискомфорт от аллергических проявлений: насморка, чихания, зуда и покраснения в области слизистой глаз, заложенности носа, сухого кашля, а также приступов удушья.

Чтобы избежать контакта с аллергеном и не испортить весенне-летний сезон плохим самочувствием, помимо приема антигистаминных препаратов до начала цветения, рекомендую в сухие ветреные дни по возможности оставаться дома и не открывать окна дома и в транспорте, заменить проветривание на увлажнитель воздуха, и каждый день менять одежду, в которой были на улице.

Особое внимание стоит уделить питанию, ведь даже если у вас нет аллергии на пищевые продукты, некоторые из них могут усилить аллергены на пыльцу.

Пациентам с аллергией на пыльцу злаковых не рекомендовано употреблять в пищу каши и злаки, хлеб, колбасы, консервы, мёд, пиво, алкоголь, квас, какао, клубнику, цитрусовые, сою, бобовые, орехи, кукурузу, щавель.

Если у вас аллергия на пыльцу сорных трав исключите в период цветения из рациона мёд, семена подсолнечника, горчицу, майонез, дыню, арбуз, кабачки, баклажаны, помидоры, картофель, алкоголь, зелень, специи, цитрусовые, бананы, чеснок, морковь, свёклу, шпинат.

При аллергии на пыльцу деревьев – мед, косточковые плоды, яблоки, груши, киви, орехи, морковь, зелень, специи, вина, алкоголь, берёзовый сок, картофель, помидоры, огурцы, лук.

Отдельно отмечу, что участились случаи обращения пациентов к врачу с симптомами аллергии после перенесенной коронавирусной инфекции. Причинами аллергии могут быть также стрессы, инфекции, иммунодефицитные состояния, курение, прием антибактериальных препаратов. При появлении первых симптомов стоит сразу же обратиться к врачу для назначения лабораторного исследования и определения типа аллергена.