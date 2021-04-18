Врач: бесконтрольный прием лекарств опасен

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Прием лекарств без предварительной консультации специалиста может повлечь за собой аллергические реакции, обострение хронических заболеваний и другие негативные последствия для организма, предупредил 18 апреля врач общей практики Европейского медицинского центра Мохамед Али Вуадас, сообщают "Известия".

Он указал на опасность самолечения с помощью общедоступных советов из Сети.

«Кому-то это действительно удается, но крайне редко, чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их прием будет просто бессмысленным, в худшем — нанесет организму вред», — цитирует врача агентство «Прайм».

В пример Вуада привел прием антибактериальных препаратов по советам знакомых, которым эти лекарства помогли. Он призвал граждан не следовать таким советам, так как существует опасность обострения хронических заболеваний или получения перекрестной аллергической реакции, возникающей при приеме лекарств из смежных групп.

«Более того, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную резистентность (устойчивость), если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно. Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем», — добавил эксперт.