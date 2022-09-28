В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений

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Планы на следующий год по строительству объектов здравоохранения обсудили на оперативном совещании в Правительстве региона. Совещание, в котором приняли участие члены регионального кабмина, представители силовых структур, главы муниципальных образований Самарской области, провел Губернатор Дмитрий Азаров.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян доложил Главе региона, что в 2023 году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения планируются работы по 21 объекту, из которых 2 — объекты капитального строительства и 19 модульных конструкций — ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

В следующем году будет продолжено строительство поликлиники на 700 посещений в смену в поселке Волгарь Куйбышевского района Самары. К ее возведению приступили в мае прошлого года. Глава регионального минздрава отметил, что на текущий момент строительная готовность составляет уже 55%, завершить работы здесь планируется в декабре 2023 года.

Еще один объект, реализуемый в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области, — поликлиника на 1000 посещений в смену в поселке Смышляевка Волжского района. В настоящий момент здесь ведутся проектно-изыскательные работы. Приступить к строительству планируется в декабре текущего года, а ввести в эксплуатацию до декабря 2024 года.

Губернатор потребовал обеспечить опережающие сроки строительства с учетом развития территории и высокой потребности в медицинском учреждении.

«Не надо ориентироваться на декабрь. Стройте опережающими темпами. Понимаю, что сложный объект, но сроки нужно сокращать», - нацелил на ускорение работ Глава региона.

В качестве примера Дмитрий Азаров привел строительство корпуса детской инфекционной больницы на Шверника, которое ведется с опережением графика. Завершить работы здесь планируют на год раньше срока, с тем, чтобы в начале 2023 года ввести объект в эксплуатацию.

«Очень надеюсь, что в первом квартале следующего года больница будет уже работать, и год мы не потеряем. Это хороший пример, когда мы, мобилизовавшись и грамотно отработав, справляемся с задачами на год раньше срока», - подчеркнул Губернатор.

В последние годы в регионе сложилась практика сдавать существенно раньше срока сложнейшие объекты строительства, такие как Дворец спорта, мосты через реки Сок и Самара. Именно на такую работу Глава региона нацелил и при возведении поликлиники в Смышляевке и других объектов здравоохранения.

«Минимизируйте, сокращайте сроки. Самое главное - опережающее предоставление качественных медицинских услуг на территориях», - поставил задачу Дмитрий Азаров.

По поручению Главы региона будет проработан вопрос о начале выполнения работ по реконструкции больницы Красного Креста в Самаре в текущем году. После обновления здесь будут располагаться подразделения городской поликлиники № 13 Железнодорожного района. На первом этаже появится детское отделение, на втором и третьем разместят женскую консультацию.

Также в следующем году будет выполнено проектирование приемно-диагностического корпуса Самарской городской клинической больнице №1 имени Н. И. Пирогова, поликлиники на 250 посещений в смену в сельском поселении Подстепки Ставропольского района и реконструкции поликлиники в Кинеле. Строительные работы здесь будут вестись в 2024-2025 годах.