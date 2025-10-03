В посёлке Аверьяновский Большечерниговского района возводят новый ФАП

126

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в посёлке Аверьяновский Большечерниговского района возводят новый фельдшерско-акушерский пункт.

На данный момент выполняется устройство каркаса здания.

"Около 400 жителей посёлка смогут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе. В новом здании будут обеспечены современные условия для пациентов и эффективной работы медицинского персонала", - отметила главный врач Большечерниговской ЦРБ Татьяна Бобошко.

Всего в Большечерниговском районе будет возведено 5 фельдшерско-акушерских пунктов. На данный момент уже возведен ФАП в посёлке Исток, а также проведен капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте посёлка Пензено и офисе врача общей практики посёлка Петровский.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения —одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО