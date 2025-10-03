Я нашел ошибку
Самой популярной за лето и первые дни осени стала площадка на Первомайском спуске – ее посетили 28 тысяч человек.
«Самара в движении»: более 75 тысяч человек приняли участие в тренировках проекта в 2025 году
В Детской центральной музыкальной школе Елена Панкратова работает с 1975 года, преподает сольфеджио, композицию, музыкальную литературу.
Елена Панкратова из Самары стала лауреатом премии Президента России для преподавателей детских школ искусств
Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие активности, посвящённые истории почты, филателии и современному искусству.
Музей почты в Самаре приглашает на бесплатные мастер-классы 
В роли спикера выступит Артур Владимирович Чубаркин – заслуженный путешественник России, исследователь, основатель Музея истории волжских цивилизаций в Ширяево, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.
В СОУНБ пройдёт «НЕурок географии», посвящённый освоению Севморпути
Работе подразделения дана положительная оценка.
«Общественный контроль»: общественники проверили работу регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Тольятти
Так, в Жигулёвске на территории нацпарка «Самарская лука» облагородили пруд и привели в порядок зеленые насаждения.
Полицейские и общественники региона приняли участие во Всероссийской акции «Зелёная Россия»
Около 400 жителей посёлка смогут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе.
В посёлке Аверьяновский Большечерниговского района возводят новый ФАП
Концерт пройдет на площадке Самарского театра оперы и балета им.Д.Шостаковича.
5 октября Волжский хор приглашает зрителей на уникальную концертную программу
В посёлке Аверьяновский Большечерниговского района возводят новый ФАП

3 октября 2025 17:07
126
Около 400 жителей посёлка смогут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе.

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в посёлке Аверьяновский Большечерниговского района возводят новый фельдшерско-акушерский пункт.

На данный момент выполняется устройство каркаса здания.

"Около 400 жителей посёлка смогут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе. В новом здании будут обеспечены современные условия для пациентов и эффективной работы медицинского персонала", - отметила главный врач Большечерниговской ЦРБ Татьяна Бобошко.

Всего в Большечерниговском районе будет возведено 5 фельдшерско-акушерских пунктов. На данный момент уже возведен ФАП в посёлке Исток, а также проведен капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте посёлка Пензено и офисе врача общей практики посёлка Петровский.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения —одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

