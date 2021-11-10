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Волонтеры «серебряного возраста» региона приняли участие во Всероссийской акции «Маленькие радости для врачей»

10 ноября 2021 17:41
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Своими руками они изготовили для медиков, которые спасают жизнь пациентам с коронавирусной инфекцией, теплые вещи. 

Волонтеры Самарской губернии продолжают создавать «Маленькие радости для врачей». К Всероссийской акции присоединились добровольцы «серебряного возраста». Своими руками они изготовили для медиков, которые спасают жизнь пациентам с коронавирусной инфекцией, теплые вещи. 

 «Команда «серебряных» волонтеров с большим удовольствием принимает участие в акции. Мы вяжем для врачей, которые работают в красной зоне, теплые шарфы и палантины. Таким образом мы выражаем благодарность медицинским работникам за их труд, за помощь больным, за спасение жизней. Уверена, что созданные с любовью вещи позволят героям в белых халатах почувствовать тепло наших рук и согреться в трудную минуту», - считает участница акции Наталья Давыдова.

Активное участие в акции приняли и представители бизнеса. Предприниматели подготовили для медработников вкусные презенты.

Подарки медработникам передали волонтеры регионального штаба всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».  «Ситуация сейчас очень непростая. Тяжело всем, и пациентам, и врачам. И такое тёплое отношение для нас очень приятно», - отметила заведующая отделением врачей общей практики Самарской городской клинической поликлиники №15 Юлия Балдина.  

Напомним, что акция «#МыВместе» стартовала в марте 2020 года. Помощь получили уже более 130 тысяч жителей региона. Штаб создан в каждом муниципальном районе. Волонтеры доставляют лекарства и продукты питания тем, кто находится на самоизоляции, консультируют по вопросам использования социальных карт и получения QR-кодов, помогают в оплате услуг ЖКХ.

На участие в акции откликнулись и волонтеры-медики. Они привлечены к работе в call-центрах медицинских учреждений. 

«Очень важно сейчас поддерживать друг друга в это непростое время. Кто-то помогает только в штабе, кто-то - в многофункциональных центрах, кто-то в медицинских учреждениях. Наша большая дружная команда волонтёров Самарской области успевает везде, на всех позициях», - рассказывает волонтер акции #МыВместе Антон Анучин. 

Присоединиться к акции взаимопомощи и стать добровольцем может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://dobro.ru. А обратиться в региональный волонтёрский штаб акции «МыВместе» можно по номеру 8 800 505 78 63.

 

 

 

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Здравоохранение
Своими руками они изготовили для медиков, которые спасают жизнь пациентам с коронавирусной инфекцией, теплые вещи. 
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Волонтеры «серебряного возраста» региона приняли участие во Всероссийской акции «Маленькие радости для врачей»
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