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В мобильных комплексах прошли обследования более 1300 сельских жителей Похвистневского района

25 марта 2021 15:52
55
Передвижной маммограф посетил три села Похвистневского района: Среднее Аверкино,Таволжанка и Мартыновка.

В марте 2021 года  в Самарской области  возобновлено проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Так,  с 1 марта начались выезды мобильных комплексов в села  Похвистневского района для проведения обследований жителей.

В августе 2020 года впервые в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регион поступило 13 новых мобильных передвижных комплексов -10 флюорографов и 3 маммографа. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал их в медучреждения 10 районов. Эти мобильные комплексы приближают профильную помощь к жителям отдаленных территорий,  а  медицинским работникам помогают  в более точной диагностике заболеваний, улучшении качества обслуживания пациентов. Сейчас мобильные комплексы оказывают диагностическую помощь жителям отдаленных сел региона.

В Похвистневском районе в села Алькино, Рысайкино, Октябрьский, Большой Толкай, Новое Мансуркино, Старопохвистнево, Савруха, Подбельск, Султангулово, Старый Аманак, Ахрат, Среднее Аверкино 13 раз выезжал передвижной мобильный флюорограф. Передвижной маммограф посетил три села Похвистневского района: Среднее Аверкино,Таволжанка и Мартыновка.

«Проведение флюорографии — часть профилактических осмотров и диспансеризации, которая позволяет выявлять хронические неинфекционные заболевания и факторы риска их развития на ранних сроках, — сегодня особенно актуально, — рассказывает главный врач Похвистневской больницы города и района Евгений Разумов. – Такое обследование по месту жительства у нас прошли 1243 человека.  Кроме того, 165 человек прошли маммографию, обследование, позволяющее выявлять опухолевые заболевания груди на ранней стадии».

В ближайшие дни передвижной флюорограф будет работать также в селах Нижнее Аверкино, Исаково, Сосновка, Малый Толкай и Нугайка.

 

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Комментарии

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