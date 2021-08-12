В Клиниках СамГМУ впервые в России пациенту установили персонифицированный титановый сустав

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В Клиниках СамГМУ 11 августа прошла первая в России операция по эндопротезированию тазобедренного сустава при помощи персонифицированного титанового эндопротеза, созданного по новой технологии, сообщает samsmu.ru.

Пациентку Надежду Щербакову мучали сильные боли, и в 2019 году ей провели первую операцию на правой ноге, а через полгода — на левой.

«Все было хорошо, я ходила нормально, — говорит Надежда Дмитриевна. — Потом стали появляться боли, а затем я вообще не смогла встать на ногу. Ничего не могла делать, немного похожу и сажусь. Когда встретились с доктором, он сказал, что есть возможность провести такую операцию, и я согласилась».

Как пояснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 Клиник СамГМУ, доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии Дмитрий Кудашев, пациентке предстояла сложная операция.

«Мы поменяем бедренный компонент эндопротеза, бедренную головку эндопротеза, — рассказал Дмитрий Кудашев. — И основной задачей будет работа с тазовой костью, потому что вертлужный компонент развернулся у пациентки на 90 градусов, он имеет нестабильность, и самое главное, что сформировался костный дефект. Простыми словами, у нее дыра в тазовой кости. Обычными приспособлениями заместить этот дефект сложно. В таких случаях для замещения дефекта мы используем головку бедренной кости, но пациентка перенесла первичную операцию, головка уже была удалена, поэтому взять кость неоткуда. К тому же замещать такие большие сегментарные дефекты аутотрансплантатами считается неэффективным и опасным с точки зрения их рассасывания, инфицирования и так далее. Поэтому для пациентки по ее компьютерной томограмме с 3D-реконструкцией был изготовлен специальный индивидуальный эндопротез, который предусматривает заполнение всего дефекта, и кроме этого — фиксацию тазовой кости».

Во время операции врачам предстояло провести ревизию прежнего эндопротеза, поменять все его компоненты, затем установить новый титановый сустав. Другие способы создают различные риски, поэтому индивидуально изготовленный эндопротез — оптимальное решение.

Технология производства протезов создана межвузовским консорциумом в рамках научно-образовательного центра «Инженерия будущего». В него вошли СамГМУ, Самарский национальный университет им. С. П. Королева и Тольяттинский госуниверситет. Самарские ученые разработали протезы, которые производятся по аддитивной технологии — путем соединения материалов и выращивания объектов из мелкодисперсного титанового порошка слой за слоем по индивидуальной 3D-модели, созданной на основе снимков КТ и МРТ. Важно, что при производстве титановых суставов используются исключительно отечественные материалы.

Преимуществом технологии является безопасность и высокая биосовместимость материала. А как следствие — улучшение качества жизни пациента: часть сустава замещается на титановый без потери функциональности и мобильности.

Технология ученых технических вузов и медиков Самарской области уникальна. Помимо того, что имплант создается под каждого пациента индивидуально, на его поверхность напыляется сложный состав, обеспечивающий биосовместить протеза с организмом человека. В разработке технологии его нанесения приняли участие ученые Тольяттинского госуниверситета.

«Сложность доведения подобного рода разработок до реального пациента заключается в непростом технологическом цикле, — пояснил директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко. — Аналогичные протезы могут моделироваться в одном регионе, производиться в другом, а пациент может ждать операции в третьем. Благодаря работе ученых, врачей и производственников в рамках консорциума, процесс проектирования, производства, стерилизации и упаковки будет налажен в пределах одной производственной площадки в Самарской области. Запуск серийного производства ожидается до конца текущего года».

В этом году лаборатория аддитивных технологий Самарского университета им. С. П. Королёва, в которой изготавливаются эндопротезы и имланты, будет оснащена новой отечественной установкой 3D печати, с возможностью подогрева платформы построения до температуры более 800 градусов, это позволит улучшить качество получаемых изделий.

Попасть на подобную операцию может любой желающий. Они выполняются в Клиниках СамГМУ в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи по федеральной квоте. Каждую пятницу в 23 кабинете хирургического корпуса с 13 до 16 часов проводятся консультации без предварительной записи. С собой нужно принести снимки давностью не более трех месяцев. Если врачи увидят, что нужна операция, пациенту выдают список необходимых анализов и начинают планирование.

Фото: samsmu.ru